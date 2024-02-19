Выходит предварительная версия Android 15 с упором на конфиденциальность и производительность

В недавнем сообщении команда Android подготовила почву для следующей эволюции мобильных операционных систем, объявив о первой предварительной версии Android 15 для разработчиков. Эта ранняя версия знаменует собой еще один шаг на пути к операционной системе, которая не только повышает производительность разработчиков, но и революционизирует работу с мультимедиа благодаря минимальному использованию батареи, плавной работе приложений и столь необходимым улучшениям в области конфиденциальности и безопасности.

«Android 15 продолжает нашу работу по созданию платформы, которая помогает повысить вашу производительность, одновременно предоставляя вам новые возможности для создания превосходных мультимедийных возможностей, минимизации расхода заряда батареи, обеспечения максимальной плавности работы приложений, а также защиты конфиденциальности и безопасности пользователей на самой разнообразной линейке устройств. там», — заявил Дэйв Берк, вице-президент по разработке Android, обозначив это обязательство в подробном сообщении в блоге.

В предстоящей версии будет интегрирована хваленая Privacy Sandbox, инициатива Google, направленная на достижение баланса между защитой конфиденциальности пользователей и поддержкой персонализированных услуг и рекламы.

Кроме того, Health Connect от Android, известный сервис отслеживания фитнеса и хорошего самочувствия, будет дополнен множеством новых категорий данных. Между тем, для повышения безопасности устройства FileIntegrityManager получает обновление с новыми API-интерфейсами, использующими функцию Linux fs-verity для криптографической защиты файлов от незаконных модификаций и угроз вредоносного ПО.

Интригующим моментом является то, что Android 15 расширяет свои функциональные возможности, включая частичный общий доступ к экрану, позволяя совместно использовать или записывать одно окно приложения, избавляя пользователей от необходимости отображать весь экран.

Улучшения в камере обещают повышение качества фотографий в условиях низкой освещенности и усовершенствованное управление интенсивностью вспышки, а Android Dynamic Performance Framework (ADPF) обеспечивает повышение производительности за счет нового режима энергоэффективности, корректировок частот графического процессора и процессора в зависимости от рабочей нагрузки и обновлены пороговые значения температурного запаса.

Разработчики, желающие изучить Android 15 могут развернуть предварительную версию на различных устройствах Pixel, включая серии Pixel 6, 7 и 8, а также на предстоящие Pixel Fold и Pixel Tablet. Кроме того, в распоряжении тех, у кого нет доступа к указанному оборудованию, имеется эмулятор Android в Android Studio.

Обратная связь от сообщества разработчиков жизненно важна для прогресса платформы. «Ваши идеи и предложения играют важную роль в постоянном совершенствовании Android. Чтобы облегчить этот диалог, на сайте разработчиков Android 15 представлена ​​обширная документация и варианты загрузки для устройств Pixel. Эта предварительная версия — это всего лишь начало серии обновлений, которыми мы хотим поделиться по мере прохождения цикла выпуска», — заметил Берк, признавая ключевую роль сотрудничества сообщества.

По мере развития разработки приложений такие платформы, как AppMaster , параллельно этому прогрессу предоставляют мощные возможности no-code для быстрого и эффективного создания комплексных приложений, демонстрируя сдвиг отрасли в сторону более доступных технологических решений.