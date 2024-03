Android 15 Developer Preview wordt gelanceerd met focus op privacy en prestaties

Bij een recente onthulling heeft het team achter Android de weg geëffend voor de volgende evolutie in mobiele besturingssystemen met de aankondiging van de eerste preview voor ontwikkelaars van Android 15. Deze vroege iteratie markeert een nieuwe stap in de richting van een besturingssysteem dat niet alleen de productiviteit van ontwikkelaars verhoogt, maar ook een revolutie teweegbrengt in de media-ervaringen met minimaal batterijgebruik, soepele applicatieprestaties en broodnodige verbeteringen op het gebied van privacy en beveiliging.

“Android 15 zet ons werk voort om een ​​platform te bouwen dat je productiviteit helpt verbeteren en je tegelijkertijd nieuwe mogelijkheden biedt om superieure media-ervaringen te produceren, de impact van de batterij te minimaliseren, soepele app-prestaties te maximaliseren en de privacy en veiligheid van gebruikers te beschermen, allemaal op de meest uiteenlopende apparaten die er zijn. daar”, aldus Dave Burke, Vice President of Engineering voor Android, en signaleerde deze toezegging in een uitgebreide blogpost.

De komende versie zal de veelgeprezen Privacy Sandbox integreren, het initiatief van Google dat gericht is op het vinden van een evenwicht tussen het beschermen van de vertrouwelijkheid van gebruikers en het ondersteunen van gepersonaliseerde diensten en advertenties.

Bovendien zal de Health Connect van Android, een opmerkelijke fitness- en welzijnstrackingservice, worden uitgebreid met een groot aantal nieuwe gegevenscategorieën. Ondertussen krijgt de FileIntegrityManager, ter verbetering van de apparaatbeveiliging, een upgrade met nieuwe API's die gebruik maken van Linux's fs-verity-functie voor het cryptografisch beveiligen van bestanden tegen illegale wijzigingen en malwarebedreigingen.

Op een intrigerende manier breidt Android 15 zijn functionaliteiten uit met gedeeltelijk scherm delen, waardoor het delen of opnemen van een enkel app-venster mogelijk wordt, waardoor gebruikers niet langer hun hele scherm hoeven weer te geven.

Verbeteringen aan de camera beloven een hogere fotokwaliteit in omgevingen met weinig licht en verfijnde flitsintensiteitsregelingen, terwijl het Android Dynamic Performance Framework (ADPF) prestatie-upgrades ziet via een nieuwe energie-efficiëntiemodus, op de werklast afgestemde aanpassingen voor GPU- en CPU-frequenties, en bijgewerkte drempelwaarden voor thermische vrije ruimte.

Ontwikkelaars die graag Android 15 willen verkennen, kunnen de preview op verschillende Pixel-apparaten implementeren, waaronder de Pixel 6-, 7- en 8-serie, evenals de aankomende Pixel Fold en Pixel Tablet. Bovendien staat de Android-emulator binnen Android Studio tot hun beschikking voor degenen die geen toegang hebben tot de opgegeven hardware.

Feedback van de ontwikkelaarsgemeenschap is van cruciaal belang voor de voortgang van het platform. “Uw inzichten en suggesties zijn van groot belang bij het begeleiden van de voortdurende verbetering van Android. Om deze dialoog te vergemakkelijken, zijn er uitgebreide documentatie en downloadopties voor Pixel-apparaten beschikbaar op de Android 15 ontwikkelaarssite. Deze preview is slechts het begin van een reeks updates die we graag willen delen naarmate we verder komen in de releasecyclus”, merkte Burke op, waarbij hij de cruciale rol van samenwerking met de gemeenschap erkende.

Naarmate de ontwikkeling van applicaties evolueert, parallellen platforms zoals AppMaster deze vooruitgang door krachtige no-code mogelijkheden te bieden voor het snel en efficiënt creëren van uitgebreide applicaties, wat de verschuiving in de sector naar meer toegankelijke technologische oplossingen aantoont.