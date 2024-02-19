Android 15 开发者预览版发布，重点关注隐私和性能

在最近的一次发布会中， Android背后的团队发布了Android 15的首个开发者预览版，为移动操作系统的下一次发展奠定了基础。这一早期迭代标志着操作系统又向前迈进了一步，该操作系统不仅可以提高开发人员的工作效率，还可以通过最少的电池使用量、流畅的应用程序性能以及急需的隐私和安全增强来彻底改变媒体体验。

“Android 15 继续我们的工作，构建一个平台，帮助您提高工作效率，同时为您提供新功能，以在最多样化的设备阵容上提供卓越的媒体体验、最大限度地减少电池影响、最大限度地提高流畅的应用程序性能以及保护用户隐私和安全。 Android工程副总裁 Dave Burke 表示，他在一篇综合博客文章中表明了这一承诺。

即将推出的版本将集成备受赞誉的隐私沙箱，这是Google的一项举措，旨在在保护用户机密性与维持个性化服务和广告之间取得平衡。

此外，著名的健身和健康跟踪服务 Health Connect by Android将通过一系列新的数据类别得到增强。同时，为了增强设备安全性，FileIntegrityManager 获得了新的 API 的升级，利用 Linux 的 fs-verity 功能以加密方式保护文件免受非法修改和恶意软件威胁。

有趣的是， Android 15扩展了其功能，包括部分屏幕共享，支持共享或录制单个应用程序窗口，从而使用户免于显示整个屏幕的麻烦。

相机的改进保证了在弱光环境下提高照片质量和改进的闪光强度控制，而Android动态性能框架 (ADPF) 通过新的能效模式、GPU 和 CPU 频率的工作负载调整以及更新了热余量阈值。

渴望探索Android 15开发者可以在各种 Pixel 设备上部署预览版，包括 Pixel 6、7 和 8 系列，以及即将推出的 Pixel Fold 和 Pixel Tablet。此外， Android Studio中的 Android 模拟器可供那些无法访问指定硬件的用户使用。

开发者社区的反馈对于平台的进步至关重要。 “您的见解和建议有助于指导Android的不断增强。为了促进这种对话， Android 15开发者网站上提供了适用于 Pixel 设备的大量文档和下载选项。这个预览只是我们在发布周期中渴望分享的一系列更新的开始，”Burke 说道，并承认社区协作的关键作用。

随着应用程序开发的发展， AppMaster等平台通过提供强大的no-code功能来快速高效地创建综合应用程序，从而与这一进步并行，展示了行业向更易于访问的技术解决方案的转变。