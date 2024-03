Prévia para desenvolvedores do Android 15 é lançada com foco em privacidade e desempenho

Em uma revelação recente, a equipe por trás Android preparou o terreno para a próxima evolução em sistemas operacionais móveis com o anúncio da primeira prévia do desenvolvedor do Android 15. Esta iteração inicial marca mais um passo em direção a um sistema operacional que não apenas aumenta a produtividade do desenvolvedor, mas também revoluciona as experiências de mídia com uso mínimo de bateria, desempenho suave de aplicativos e melhorias muito necessárias em privacidade e segurança.

“O Android 15 continua nosso trabalho para construir uma plataforma que ajuda a melhorar sua produtividade, ao mesmo tempo que oferece novos recursos para produzir experiências de mídia superiores, minimizar o impacto da bateria, maximizar o desempenho suave do aplicativo e proteger a privacidade e segurança do usuário, tudo na mais diversificada linha de dispositivos. lá”, afirmou Dave Burke, vice-presidente de engenharia para Android, sinalizando esse compromisso em uma postagem abrangente no blog.

A próxima versão integrará o elogiado Privacy Sandbox, a iniciativa do Google que visa encontrar um equilíbrio entre a proteção da confidencialidade do usuário e a manutenção de serviços e publicidade personalizados.

Além disso, o Health Connect by Android, um notável serviço de monitoramento de condicionamento físico e bem-estar, será aprimorado com uma série de novas categorias de dados. Enquanto isso, reforçando a segurança do dispositivo, o FileIntegrityManager recebe uma atualização com novas APIs que aproveitam o recurso fs-verity do Linux para proteger criptograficamente os arquivos contra modificações ilícitas e ameaças de malware.

Em uma reviravolta intrigante, Android 15 estende suas funcionalidades para incluir o compartilhamento parcial de tela, permitindo o compartilhamento ou gravação de uma única janela do aplicativo, evitando que os usuários tenham o incômodo de exibir a tela inteira.

As melhorias na câmera prometem maior qualidade fotográfica em ambientes com pouca iluminação e controles refinados de intensidade do flash, enquanto o Android Dynamic Performance Framework (ADPF) vê atualizações de desempenho por meio de um novo modo de eficiência de energia, ajustes alinhados à carga de trabalho para frequências de GPU e CPU e limites de altura livre térmico atualizados.

Os desenvolvedores ansiosos para explorar Android 15 podem implantar a visualização em vários dispositivos Pixel, incluindo as séries Pixel 6, 7 e 8, bem como os próximos Pixel Fold e Pixel Tablet. Além disso, o Android Emulator do Android Studio está à disposição para quem não tem acesso ao hardware especificado.

O feedback da comunidade de desenvolvedores é vital para o progresso da plataforma. “Seus insights e sugestões são fundamentais para orientar o aprimoramento contínuo do Android. Para facilitar esse diálogo, uma extensa documentação e opções de download para dispositivos Pixel foram fornecidas no site do desenvolvedor Android 15. Esta prévia é apenas o início de uma série de atualizações que estamos ansiosos para compartilhar à medida que avançamos no ciclo de lançamento”, observou Burke, reconhecendo o papel fundamental da colaboração da comunidade.

