Android 15 Geliştirici Önizlemesi Gizliliğe ve Performansa Odaklanarak Yayınlanıyor

Yakın zamanda yapılan bir açıklamada, Android arkasındaki ekip, Android 15 ilk geliştirici ön izlemesinin duyurulmasıyla mobil işletim sistemlerinde bir sonraki evrime zemin hazırladı. Bu erken yineleme, yalnızca geliştirici üretkenliğini artırmakla kalmayıp aynı zamanda minimum pil kullanımı, sorunsuz uygulama performansı ve gizlilik ve güvenlikte çok ihtiyaç duyulan geliştirmelerle medya deneyimlerinde devrim yaratan bir işletim sistemine doğru atılan yeni bir adımı işaret ediyor.

“Android 15, çok çeşitli cihaz serilerinde üstün medya deneyimleri üretmeniz, pil etkisini en aza indirmeniz, sorunsuz uygulama performansını en üst düzeye çıkarmanız ve kullanıcı gizliliğini ve güvenliğini korumanız için size yeni yetenekler sunarken üretkenliğinizi artırmanıza yardımcı olan bir platform oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyor. Android Mühendisliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Dave Burke, kapsamlı bir blog yazısında bu kararlılığın sinyalini verdi.

Gelecek sürüm, Google kullanıcı gizliliğini korumak ile kişiselleştirilmiş hizmetler ve reklamcılığı sürdürmek arasında bir denge kurmayı amaçlayan girişimi olan övgüyle karşılanan Özel Korumalı Alan'ı entegre edecek.

Ayrıca, dikkate değer bir fitness ve sağlıklı yaşam takip hizmeti olan Android Health Connect, bir dizi yeni veri kategorisiyle geliştirilecek. Bu arada, cihaz güvenliğini güçlendiren FileIntegrityManager, dosyaları yasa dışı değişikliklere ve kötü amaçlı yazılım tehditlerine karşı kriptografik olarak korumak için Linux'un fs-verity özelliğini kullanan yeni API'leri içeren bir yükseltme alıyor.

İlgi çekici bir değişiklikle Android 15, işlevselliklerini kısmi ekran paylaşımını içerecek şekilde genişletiyor, tek bir uygulama penceresinin paylaşılmasına veya kaydedilmesine olanak tanıyor ve kullanıcıları ekranın tamamını görüntüleme zahmetinden kurtarıyor.

Kamerada yapılan iyileştirmeler, düşük ışıklı ortamlarda daha yüksek fotoğraf kalitesi ve iyileştirilmiş flaş yoğunluğu kontrolleri vaat ederken, Android Dinamik Performans Çerçevesi (ADPF), yeni bir güç verimliliği modu, GPU ve CPU frekansları için iş yüküne uygun ayarlar ve güncellenmiş termal boşluk eşiği eşikleri.

Android 15 keşfetmeye istekli geliştiriciler, önizlemeyi Pixel 6, 7 ve 8 serisinin yanı sıra yakında çıkacak olan Pixel Fold ve Pixel Tablet dahil olmak üzere çeşitli Pixel cihazlarına dağıtabilir. Ek olarak, belirtilen donanıma erişimi olmayanlar için Android Studio içindeki Android Emulator hizmetinizdedir.

Geliştirici topluluğundan gelen geri bildirimler platformun ilerlemesi için hayati öneme sahiptir. "Anlayışlarınız ve önerileriniz, Android sürekli olarak geliştirilmesinde yol gösterici niteliktedir. Bu diyaloğu kolaylaştırmak için Android 15 geliştirici sitesinde Pixel cihazlara yönelik kapsamlı belgeler ve indirme seçenekleri sağlanmıştır. Bu ön izleme, sürüm döngüsünde ilerledikçe paylaşmaya istekli olduğumuz bir dizi güncellemenin yalnızca başlangıcıdır," dedi Burke, topluluk işbirliğinin önemli rolünü kabul ederek.

Uygulama geliştirme geliştikçe, AppMaster gibi platformlar da bu ilerlemeye paralel olarak, kapsamlı uygulamaların hızlı ve verimli bir şekilde oluşturulmasına yönelik güçlü no-code yetenekler sunarak sektörün daha erişilebilir teknoloji çözümlerine doğru yöneldiğini gösteriyor.