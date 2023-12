Next.js 14 inaugure une ère de performances améliorées et de développement Web rationalisé

Dans le cadre d'un développement majeur pour la technologie des applications Web, le framework React, Next.js, a présenté sa nouvelle version mise à jour - Next.js 14. Cette mise à jour très attendue a été officiellement annoncée lors de la récente Next.js Conf, hébergée par Vercel.

Considéré comme une avancée monumentale dans l'évolution du framework React, Next.js 14 offre des améliorations significatives des performances pour le développement Web. Les développeurs peuvent désormais bénéficier d'un démarrage de serveur local 53 % plus rapide et d'une révision de code 94 % plus rapide grâce à Fast Refresh.

La mise à niveau voit également la réussite de 5 000 tests d'intégration avec « prochain développement » à l'aide de Turbopack, le moteur Rust sous-jacent de Next.js. Avec sa promesse de renforcer la fiabilité et la vitesse des performances, Turbopack a désormais le potentiel de révolutionner le « prochain développement –turbo ». suite de fonctionnalités. Suite à la stabilisation de Turbopack, après avoir réussi 100 % des tests, Vercel prévoit que les développeurs tireront parti d'une expérience optimisée avec le framework Next.js. Actuellement, Turbopack a un taux de réussite de 90 % pour les tests effectués.

Les actions serveur font leurs débuts avec Next.js 14, offrant une approche intuitive pour gérer les mutations de données. Cette itération stable permet aux développeurs de définir des opérations de serveur asynchrones pour plusieurs cas d'utilisation. Les actions du serveur peuvent être utilisées pour valider les données mises en cache, définir et lire les cookies, rediriger les itinéraires, entre autres.

L'aperçu du prérendu partiel figure également sur la liste des ajouts clés. Il s'agit d'un outil conçu pour augmenter le compilateur afin de gérer avec compétence le contenu dynamique. Ce qui rend cette fonctionnalité intéressante, c'est que vous pouvez la mettre en œuvre sans avoir besoin de vous familiariser avec de nouvelles API. Les développeurs de Vercel ont reconnu le sort des utilisateurs qui naviguent à travers un excès d'options de configuration, d'environnements d'exécution et de méthodes de rendu. Avec le prérendu partiel, la vitesse et la fiabilité ne doivent pas être compromises pour des réponses personnalisées et dynamiques.

De plus, Vercel a initié la séparation des métadonnées bloquantes et non bloquantes. La société supprime progressivement plusieurs options, notamment viewport, colorScheme et themeColor – une décision qui ouvre la voie à l’introduction d’options alternatives de métadonnées.

Parallèlement à la sortie de Next.js 14, Vercel a également lancé un nouveau cours d'apprentissage sous Next.js Learn. Ce cours fournira une étude complète du routeur d'applications Next.js, de l'optimisation des polices et de la gestion des images, du CSS Tailwind, de la création de pages et de mises en page et bien plus encore.

Next.js 14 renforce encore la polyvalence offerte par la plateforme sans code d'AppMaster , qui se concentre sur la simplification du processus de développement d'applications backend, Web et mobiles, en offrant des alternatives aux méthodes de codage traditionnelles.