Next.js 14 يبشر بعصر الأداء المحسن وتطوير الويب المبسط

في تطور كبير لتقنية تطبيقات الويب، قدم إطار عمل React، Next.js، نسخته المحدثة حديثًا - Next.js 14. تم الإعلان رسميًا عن هذا التحديث المرتقب في مؤتمر Next.js الأخير، الذي استضافته Vercel.

نظرًا لكونه تقدمًا هائلاً في تطور إطار عمل React، يقدم Next.js 14 تحسينات كبيرة في الأداء لتطوير الويب. يمكن للمطورين الآن الاستفادة من بدء تشغيل الخادم المحلي بشكل أسرع بنسبة 53% ومراجعة التعليمات البرمجية بشكل أسرع بنسبة 94% باستخدام التحديث السريع.

تشهد الترقية أيضًا إكمالًا ناجحًا لـ 5000 اختبار تكامل مع "التطوير التالي" باستخدام Turbopack، محرك Rust الأساسي لـ Next.js. ومع وعده بتعزيز موثوقية الأداء والسرعة، يتمتع Turbopack الآن بالقدرة على إحداث ثورة في "التطوير التالي للتطوير". مجموعة من الوظائف. بعد استقرار Turbopack، وبعد اجتياز 100% من الاختبارات، تتوقع Vercel أن يستفيد المطورون من تجربة محسنة مع إطار عمل Next.js. حاليًا، تتمتع Turbopack بمعدل نجاح يبلغ 90% للاختبارات التي تم إجراؤها.

الظهور لأول مرة مع Next.js 14 هو إجراءات الخادم - مما يوفر أسلوبًا بديهيًا لإدارة طفرات البيانات. يتيح هذا التكرار المستقر للمطورين تحديد عمليات الخادم غير المتزامنة لحالات استخدام متعددة. يمكن استخدام إجراءات الخادم للتحقق من صحة البيانات المخزنة مؤقتًا، وتحديد ملفات تعريف الارتباط وقراءتها، وإعادة توجيه المسارات وغيرها.

يوجد أيضًا في قائمة الإضافات الرئيسية معاينة العرض المسبق الجزئي. هذه أداة مصممة لزيادة المترجم لإدارة المحتوى الديناميكي بكفاءة. ما يجعل هذه الميزة مثيرة هو أنه يمكنك تنفيذها دون الحاجة إلى التعرف على واجهات برمجة التطبيقات الجديدة. أقر مطورو Vercel بمحنة المستخدمين الذين يتنقلون عبر عدد زائد من خيارات التكوين وأوقات التشغيل وطرق العرض. مع العرض المسبق الجزئي، لا يلزم المساس بالسرعة والموثوقية للحصول على استجابات ديناميكية ومخصصة.

بالإضافة إلى ذلك، بدأت Vercel في فصل البيانات التعريفية المحظورة وغير المحظورة. تعمل الشركة على التخلص التدريجي من العديد من الخيارات، بما في ذلك إطار العرض وcolorScheme وthemeColor - وهي خطوة تفسح المجال لتقديم خيارات بيانات التعريف البديلة.

بالتزامن مع إصدار Next.js 14، أطلقت Vercel أيضًا دورة تعليمية جديدة ضمن Next.js Learn. ستقدم هذه الدورة دراسة شاملة لجهاز توجيه التطبيقات Next.js، وتحسين الخطوط ومعالجة الصور، وTailwind CSS، وصياغة الصفحات والتخطيطات وغير ذلك الكثير.

يعزز Next.js 14 أيضًا التنوع الذي توفره منصة AppMaster بدون تعليمات برمجية ، والتي تركز على تبسيط عملية تطوير تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول، وتوفير بدائل لطرق الترميز التقليدية.