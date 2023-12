Next.js 14 luidt een tijdperk in van verbeterde prestaties en gestroomlijnde webontwikkeling

In een belangrijke ontwikkeling voor webapplicatietechnologie heeft het React-framework, Next.js, zijn nieuw bijgewerkte versie geïntroduceerd: Next.js 14. Deze langverwachte update werd officieel aangekondigd tijdens de recente Next.js Conf, gehost door Vercel.

Beschouwd als een monumentale vooruitgang in de evolutie van het React-framework, biedt Next.js 14 aanzienlijke prestatieverbeteringen voor webontwikkeling. Ontwikkelaars kunnen nu profiteren van het 53% sneller opstarten van een lokale server en een 94% snellere coderevisie dankzij Fast Refresh.

De upgrade omvat ook de succesvolle voltooiing van 5.000 integratietests met “next dev” met behulp van Turbopack, de onderliggende Rust-engine van Next.js. Met zijn belofte om de prestatiebetrouwbaarheid en snelheid te vergroten, heeft Turbopack nu het potentieel om een ​​revolutie teweeg te brengen in de ‘next dev –turbo’ reeks functionaliteiten. Na de stabilisatie van Turbopack verwacht Vercel, wanneer hij 100% van de tests heeft doorstaan, dat ontwikkelaars een geoptimaliseerde ervaring zullen benutten met het Next.js-framework. Momenteel heeft Turbopack een slagingspercentage van 90% voor uitgevoerde tests.

Debuut met Next.js 14 zijn Serveracties - die een intuïtieve aanpak bieden voor het beheren van gegevensmutaties. Met deze stabiele iteratie kunnen ontwikkelaars asynchrone serverbewerkingen definiëren voor meerdere gebruiksscenario's. Serveracties kunnen worden gebruikt om onder meer gegevens in de cache te valideren, cookies te definiëren en te lezen en routes om te leiden.

Ook op de lijst met belangrijke toevoegingen staat de preview voor gedeeltelijke prerendering. Dit is een tool die is ontworpen om de compiler uit te breiden om dynamische inhoud competent te beheren. Wat deze functie spannend maakt, is dat je deze kunt implementeren zonder dat je vertrouwd hoeft te raken met nieuwe API's. De ontwikkelaars van Vercel erkenden het lot van gebruikers die door een overvloed aan configuratie-opties, runtimes en weergavemethoden moesten navigeren. Met gedeeltelijke prerendering hoeven snelheid en betrouwbaarheid niet in gevaar te worden gebracht voor gepersonaliseerde, dynamische reacties.

Daarnaast heeft Vercel het initiatief genomen tot het scheiden van blokkerende en niet-blokkerende metadata. Het bedrijf is bezig met het afbouwen van verschillende opties, waaronder viewport, colorScheme en themaColor - een stap die plaats maakt voor de introductie van alternatieve metadata-opties.

Gelijktijdig met de release van Next.js 14 lanceerde Vercel ook een nieuwe leercursus onder Next.js Learn. Deze cursus biedt een uitgebreide studie van de Next.js App Router, het optimaliseren van lettertypen en beeldverwerking, Tailwind CSS, het maken van pagina's en lay-outs en nog veel meer.

