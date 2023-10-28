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Next.js 14 迎来了性能改进和 Web 开发简化的时代

Oct 28, 2023
Next.js 14 迎来了性能改进和 Web 开发简化的时代

在 Web 应用程序技术的重大发展中，React 框架 Next.js 推出了新的更新版本 - Next.js 14。这一备受期待的更新是在最近由Vercel主办的 Next.js Conf 上正式宣布的。

Next.js 14 被认为是 React 框架发展过程中的一个巨大进步，为 Web 开发提供了显着的性能增强。开发人员现在可以受益于本地服务器启动速度提高了 53%，利用快速刷新，代码修订速度提高了 94%。

此次升级还使用 Next.js 的底层 Rust 引擎 Turbopack 成功完成了“next dev”的 5,000 次集成测试。Turbopack 承诺增强性能可靠性和速度，现在拥有彻底改变“next dev –turbo”的潜力随着 Turbopack 的稳定，在通过 100% 的测试后， Vercel预计开发人员将利用 Next.js 框架获得优化的体验。目前，Turbopack 的测试通过率为 90%。

Next.js 14 首次推出服务器操作 - 提供一种直观的方法来管理数据突变。这种稳定的迭代允许开发人员为多个用例定义异步服务器操作。服务器操作可用于验证缓存数据、定义和读取 cookie、重定向路由等。

关键添加列表中还包括部分预渲染的预览。这是一个旨在增强编译器以有效管理动态内容的工具。该功能的令人兴奋之处在于您无需熟悉新的 API 即可实现它。 Vercel的开发人员承认用户在使用过多的配置选项、运行时和渲染方法时面临的困境。通过部分预渲染，个性化的动态响应无需牺牲速度和可靠性。

此外， Vercel还发起了阻塞和非阻塞元数据的分离。该公司正在逐步淘汰多个选项，包括视口、colorScheme 和 themeColor - 此举让位于引入替代元数据选项。

在发布 Next.js 14 的同时， Vercel还在 Next.js Learn 下推出了新的学习课程。本课程将全面研究 Next.js App Router、优化字体和图像处理、Tailwind CSS、制作页面和布局等等。

Next.js 14 进一步增强了AppMaster 无代码平台提供的多功能性，该平台专注于简化后端、Web 和移动应用程序开发过程，为传统编码方法提供替代方案。

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