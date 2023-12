Next.js 14 zapoczątkowuje erę zwiększonej wydajności i usprawnionego tworzenia stron internetowych

W ramach ważnego rozwoju technologii aplikacji internetowych, framework React, Next.js, wprowadził swoją nowo zaktualizowaną wersję - Next.js 14. Ta długo oczekiwana aktualizacja została oficjalnie ogłoszona podczas niedawnej konferencji Next.js Conf, której gospodarzem jest Vercel.

Uważany za monumentalny postęp w ewolucji frameworka React, Next.js 14 oferuje znaczące ulepszenia wydajności w tworzeniu stron internetowych. Programiści mogą teraz czerpać korzyści z uruchamiania lokalnego serwera, które jest o 53% szybsze i o 94% szybszej wersji kodu przy użyciu funkcji Fast Refresh.

Aktualizacja obejmuje także pomyślne zakończenie 5000 testów integracyjnych z „next dev” przy użyciu Turbopack, silnika Rust będącego podstawą Next.js. Dzięki obietnicy zwiększenia niezawodności i szybkości działania, Turbopack ma teraz potencjał zrewolucjonizowania „next dev –turbo” pakietu funkcjonalności. Po ustabilizowaniu Turbopacka, po przejściu 100% testów, Vercel przewiduje, że programiści wykorzystają zoptymalizowane doświadczenie z frameworkiem Next.js. Obecnie Turbopack ma wskaźnik zdawalności przeprowadzonych testów na poziomie 90%.

W Next.js 14 debiutują Server Actions – zapewniające intuicyjne podejście do zarządzania mutacjami danych. Ta stabilna iteracja umożliwia programistom definiowanie asynchronicznych operacji serwera dla wielu przypadków użycia. Akcje serwera można wykorzystać między innymi do sprawdzania danych w pamięci podręcznej, definiowania i odczytywania plików cookie, przekierowywania tras.

Na liście kluczowych dodatków znajduje się również podgląd częściowego renderowania wstępnego. Jest to narzędzie zaprojektowane w celu rozszerzenia kompilatora w celu kompetentnego zarządzania zawartością dynamiczną. To, co czyni tę funkcję ekscytującą, to fakt, że można ją wdrożyć bez konieczności zapoznawania się z nowymi interfejsami API. Twórcy Vercel zdali sobie sprawę z trudnej sytuacji użytkowników poruszających się po nadmiarze opcji konfiguracyjnych, środowisk wykonawczych i metod renderowania. Dzięki częściowemu renderowaniu wstępnemu nie trzeba rezygnować z szybkości i niezawodności, aby uzyskać spersonalizowane, dynamiczne reakcje.

Dodatkowo Vercel zainicjował rozdział metadanych blokujących i nieblokujących. Firma wycofuje kilka opcji, w tym viewport, colorScheme i topicColor – co ustępuje miejsca wprowadzeniu alternatywnych opcji metadanych.

Równolegle z wydaniem Next.js 14, Vercel uruchomił także nowy kurs szkoleniowy w ramach Next.js Learn. Ten kurs zapewni kompleksową analizę routera aplikacji Next.js, optymalizację czcionek i obsługi obrazów, CSS Tailwind, tworzenie stron i układów oraz wiele więcej.

