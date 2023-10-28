Next.js 14 İyileştirilmiş Performans ve Kolaylaştırılmış Web Geliştirme Çağının Başlangıcı

Web uygulama teknolojisi için büyük bir gelişme olan React çerçevesi Next.js, yeni güncellenen sürümü Next.js 14'ü tanıttı. Merakla beklenen bu güncelleme, Vercel ev sahipliği yaptığı son Next.js Conf'ta resmi olarak duyuruldu.

React çerçevesinin gelişiminde muazzam bir ilerleme olarak kabul edilen Next.js 14, web geliştirme için önemli performans iyileştirmeleri sunuyor. Geliştiriciler artık %53 daha hızlı bir yerel sunucu başlangıcından ve Hızlı Yenilemeyi kullanan %94 daha hızlı kod revizyonundan yararlanabilir.

Yükseltme aynı zamanda Next.js'nin temel Rust motoru olan Turbopack kullanılarak "sonraki dev" ile 5.000 entegrasyon testinin başarıyla tamamlandığını da gösteriyor. Performans güvenilirliğini ve hızını artırma vaadiyle Turbopack artık 'sonraki dev –turbo'da devrim yaratma potansiyeline sahip. Turbopack'in stabil hale getirilmesinin ardından, testlerin %100'ünü geçtikten sonra Vercel, geliştiricilerin Next.js çerçevesiyle optimize edilmiş bir deneyimden yararlanacağını öngörüyor. Şu anda Turbopack, gerçekleştirilen testler için %90'lık bir geçiş oranına sahip.

Next.js 14 ile ilk kez Sunucu Eylemleri sunuluyor; veri değişimlerini yönetmek için sezgisel bir yaklaşım sağlıyor. Bu kararlı yineleme, geliştiricilerin birden fazla kullanım durumu için eşzamansız sunucu işlemlerini tanımlamasına olanak tanır. Sunucu Eylemleri, önbelleğe alınmış verileri doğrulamak, çerezleri tanımlamak ve okumak, rotaları yönlendirmek ve diğerleri için kullanılabilir.

Ayrıca önemli eklemeler listesinde Kısmi Ön Oluşturma önizlemesi de yer alıyor. Bu, derleyicinin dinamik içeriği yetkin bir şekilde yönetmesini desteklemek için tasarlanmış bir araçtır. Bu özelliği heyecan verici kılan şey, yeni API'lere aşina olmanıza gerek kalmadan onu uygulayabilmenizdir. Vercel geliştiricileri, kullanıcıların çok fazla konfigürasyon seçeneği, çalışma zamanı ve işleme yöntemi arasında gezinmesinin zorluğunu kabul etti. Kısmi Ön İşleme ile kişiselleştirilmiş, dinamik yanıtlar için hız ve güvenilirlikten ödün verilmesine gerek yoktur.

Ek olarak Vercel, engelleyici ve engelleyici olmayan meta verilerin ayrılmasını başlattı. Şirket, alternatif meta veri seçeneklerinin sunulmasına yol açan bir hareket olan viewport, colorScheme ve themeColor dahil olmak üzere çeşitli seçenekleri aşamalı olarak kaldırıyor.

Next.js 14'ün piyasaya sürülmesiyle birlikte Vercel, Next.js Learn kapsamında yeni bir öğrenme kursu da başlattı. Bu kurs, Next.js Uygulama Yönlendiricisi, yazı tiplerini ve görüntü işlemeyi optimize etme, Tailwind CSS, sayfa ve düzen oluşturma ve çok daha fazlası hakkında kapsamlı bir çalışma sunacaktır.

Next.js 14, geleneksel kodlama yöntemlerine alternatifler sunarak arka uç, web ve mobil uygulama geliştirme sürecini basitleştirmeye odaklanan AppMaster'ın kodsuz platformunun sunduğu çok yönlülüğü daha da güçlendiriyor.