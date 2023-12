Next.js 14 inaugura un'era di prestazioni migliorate e sviluppo web semplificato

In un importante sviluppo per la tecnologia delle applicazioni web, il framework React, Next.js, ha introdotto la sua nuova versione aggiornata: Next.js 14. Questo tanto atteso aggiornamento è stato annunciato ufficialmente alla recente Next.js Conf, ospitata da Vercel.

Considerato un progresso monumentale nell'evoluzione del framework React, Next.js 14 offre significativi miglioramenti delle prestazioni per lo sviluppo web. Gli sviluppatori possono ora beneficiare di un avvio del server locale più veloce del 53% e di una revisione del codice più rapida del 94% utilizzando l'aggiornamento rapido.

L'aggiornamento vede anche il completamento con successo di 5.000 test di integrazione con "next dev" utilizzando Turbopack, il motore Rust alla base di Next.js. Con la sua promessa di rafforzare l'affidabilità e la velocità delle prestazioni, Turbopack ha ora il potenziale per rivoluzionare il "next dev –turbo" suite di funzionalità. Dopo la stabilizzazione di Turbopack, dopo aver superato il 100% dei test, Vercel prevede che gli sviluppatori sfrutteranno un'esperienza ottimizzata con il framework Next.js. Attualmente, Turbopack ha una percentuale di superamento del 90% per i test condotti.

Con Next.js 14 debuttano le Server Actions, che forniscono un approccio intuitivo per gestire le mutazioni dei dati. Questa iterazione stabile consente agli sviluppatori di definire operazioni server asincrone per più casi d'uso. Le azioni del server possono essere utilizzate per convalidare i dati memorizzati nella cache, definire e leggere i cookie, reindirizzare i percorsi tra gli altri.

Nell'elenco delle aggiunte chiave c'è anche l'anteprima per il prerendering parziale. Questo è uno strumento progettato per potenziare il compilatore per gestire con competenza il contenuto dinamico. Ciò che rende interessante questa funzionalità è che puoi implementarla senza la necessità di familiarizzare con le nuove API. Gli sviluppatori di Vercel hanno riconosciuto la difficile situazione degli utenti che navigano attraverso un eccesso di opzioni di configurazione, tempi di esecuzione e metodi di rendering. Con il prerendering parziale, la velocità e l'affidabilità non devono essere compromesse per ottenere risposte dinamiche e personalizzate.

Inoltre, Vercel ha avviato la separazione dei metadati bloccanti e non bloccanti. L'azienda sta eliminando gradualmente diverse opzioni, tra cui viewport, colorScheme e themeColor, una mossa che lascia il posto all'introduzione di opzioni di metadati alternative.

In concomitanza con il rilascio di Next.js 14, Vercel ha anche lanciato un nuovo corso di apprendimento sotto Next.js Learn. Questo corso fornirà uno studio completo del router dell'app Next.js, ottimizzando i caratteri e la gestione delle immagini, Tailwind CSS, creando pagine e layout e molto altro ancora.

Next.js 14 rafforza ulteriormente la versatilità offerta dalla piattaforma no-code di AppMaster , che si concentra sulla semplificazione del processo di sviluppo di applicazioni backend, web e mobili, fornendo alternative ai metodi di codifica tradizionali.