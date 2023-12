Next.js 14 inaugura uma era de desempenho aprimorado e desenvolvimento web simplificado

Em um grande desenvolvimento para a tecnologia de aplicativos da web, a estrutura React, Next.js, apresentou sua versão recém-atualizada - Next.js 14. Esta atualização altamente esperada foi anunciada oficialmente na recente Next.js Conf, organizada por Vercel.

Considerado um avanço monumental na evolução da estrutura React, Next.js 14 oferece melhorias significativas de desempenho para desenvolvimento web. Os desenvolvedores agora podem se beneficiar de uma inicialização de servidor local 53% mais rápida e de uma revisão de código 94% mais rápida utilizando Fast Refresh.

A atualização também vê a conclusão bem-sucedida de 5.000 testes de integração com “next dev” usando Turbopack, o mecanismo Rust subjacente do Next.js. Com sua promessa de aumentar a confiabilidade e a velocidade do desempenho, o Turbopack agora tem o potencial de revolucionar o ‘next dev –turbo’ conjunto de funcionalidades. Após a estabilização do Turbopack, ao passar 100% dos testes, Vercel prevê que os desenvolvedores aproveitarão uma experiência otimizada com o framework Next.js. Atualmente, o Turbopack tem uma taxa de aprovação de 90% para testes realizados.

Estreando com Next.js 14 estão as ações do servidor - fornecendo uma abordagem intuitiva para gerenciar mutações de dados. Essa iteração estável permite que os desenvolvedores definam operações de servidor assíncronas para vários casos de uso. As ações do servidor podem ser utilizadas para validar dados em cache, definir e ler cookies, redirecionar rotas, entre outros.

Também na lista de adições importantes está a visualização da pré-renderização parcial. Esta é uma ferramenta projetada para aumentar o compilador para gerenciar com competência o conteúdo dinâmico. O que torna esse recurso interessante é que você pode implementá-lo sem a necessidade de se familiarizar com as novas APIs. Os desenvolvedores do Vercel reconheceram a situação difícil dos usuários que navegam por um excesso de opções de configuração, tempos de execução e métodos de renderização. Com a pré-renderização parcial, a velocidade e a confiabilidade não precisam ser comprometidas para obter respostas dinâmicas e personalizadas.

Além disso, Vercel iniciou a separação dos metadados bloqueadores e não bloqueadores. A empresa está eliminando várias opções, incluindo viewport, colorScheme e themeColor – um movimento que dá lugar à introdução de opções alternativas de metadados.

Simultaneamente com o lançamento do Next.js 14, Vercel também lançou um novo curso de aprendizagem no Next.js Learn. Este curso fornecerá um estudo abrangente do Next.js App Router, otimizando fontes e manipulação de imagens, Tailwind CSS, criação de páginas e layouts e muito mais.

