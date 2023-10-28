Next.js 14 открывает эру повышения производительности и оптимизации веб-разработки

В рамках крупного развития технологии веб-приложений платформа React Next.js представила свою новую обновленную версию — Next.js 14. Это долгожданное обновление было официально анонсировано на недавней конференции Next.js Conf, организованной Vercel.

Next.js 14, считающийся монументальным достижением в эволюции среды React, предлагает значительные улучшения производительности для веб-разработки. Теперь разработчики могут воспользоваться преимуществом запуска локального сервера, который ускоряется на 53 %, а версия кода ускоряется на 94 % благодаря использованию функции быстрого обновления.

Обновление также означает успешное завершение 5000 интеграционных тестов с «next dev» с использованием Turbopack, основного движка Rust Next.js. Благодаря обещанию повысить надежность и скорость работы, Turbopack теперь обладает потенциалом совершить революцию в «next dev –turbo». набор функций. После стабилизации Turbopack, после прохождения 100 % тестов, Vercel ожидает, что разработчики будут использовать оптимизированный опыт работы с платформой Next.js. В настоящее время показатель прохождения Turbopack для проведенных тестов составляет 90 %.

В Next.js 14 впервые появились действия сервера, обеспечивающие интуитивно понятный подход к управлению изменениями данных. Эта стабильная итерация позволяет разработчикам определять асинхронные операции сервера для нескольких вариантов использования. Действия сервера можно использовать для проверки кэшированных данных, определения и чтения файлов cookie, перенаправления маршрутов и т. д.

Также в списке ключевых дополнений находится предварительный просмотр частичного предварительного рендеринга. Это инструмент, предназначенный для расширения возможностей компилятора для компетентного управления динамическим контентом. Что делает эту функцию интересной, так это то, что вы можете реализовать ее без необходимости знакомиться с новыми API. Разработчики Vercel признали тяжелое положение пользователей, использующих избыток параметров конфигурации, сред выполнения и методов рендеринга. Благодаря частичному предварительному рендерингу не нужно ставить под угрозу скорость и надежность ради персонализированных динамических ответов.

Кроме того, Vercel инициировала разделение блокирующих и неблокирующих метаданных. Компания постепенно отказывается от нескольких опций, включая область просмотра, colorScheme и themeColor — шаг, который уступает место введению альтернативных вариантов метаданных.

Одновременно с выпуском Next.js 14 Vercel также запустила новый учебный курс Next.js Learn. Этот курс включает в себя всестороннее изучение маршрутизатора приложений Next.js, оптимизацию шрифтов и обработки изображений, Tailwind CSS, создание страниц и макетов и многое другое.

Next.js 14 еще больше усиливает универсальность, предлагаемую no-code платформой AppMaster, которая фокусируется на упрощении процесса разработки серверных, веб- и мобильных приложений, предоставляя альтернативу традиционным методам кодирования.