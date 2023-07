Renforçant sa position à la tête de l'innovation technologique, Google a annoncé la sortie d'Android 14 Beta 4 ce mardi. Cette dernière préversion se concentre principalement sur la correction des bogues, tout en présentant une fonction innovante de déverrouillage par confirmation automatique.

Créant un précédent en matière de convivialité, la fonction de déverrouillage par confirmation automatique, intégrée dans les paramètres de la version bêta 4, facilite le déverrouillage sans effort de votre téléphone. Pour déverrouiller l'appareil, les utilisateurs doivent saisir le code PIN exact à six chiffres (ou plus), sans avoir besoin d'appuyer ensuite sur la touche "Entrée" pour confirmation - une étape requise dans les versions précédentes. Toutefois, Google souligne que cette commodité s'accompagne d'un compromis mineur en termes de sécurité, qualifiant cette méthode de déverrouillage de "légèrement moins sûre".

L'introduction de commandes distinctes pour le volume de la sonnerie et le volume des notifications constitue un autre élément majeur de cette mise à jour de la version bêta. Initialement, tout réglage du volume de la sonnerie modifiait automatiquement le volume des notifications et vice versa. Mais, comme le souligne Mishaal Rahman, chercheur sur Android, la dernière mise à jour a dissocié ces deux éléments, permettant un contrôle indépendant.

La version bêta 4 d'Android 14 présente également d'autres améliorations telles que la mise à jour des photos de profil par défaut et la prédominance explicite de l'option d'écran partagé dans le menu d'appui long. Les utilisateurs de tablettes bénéficient d'avantages supplémentaires sous la forme d'un sélecteur de widgets modernisé et d'une prise en charge de la version bêta étendue aux tablettes et aux appareils pliables. Cette mise à jour peut être téléchargée immédiatement par les utilisateurs de téléphones Google Pixel 4a et ultérieurs.

La première bêta développeur de Google pour Android 14 a été lancée en mars, suivie de la bêta publique en avril. Selon la feuille de route de l'entreprise, le nouveau système d'exploitation devrait atteindre la stabilité d'ici juillet, et la version finale devrait être déployée par la suite. Si ce calendrier est respecté, Google devrait dévoiler la version stable d'Android 14 en août prochain.

Parmi les autres éléments marquants de la mise à jour d'Android 14 figurent un geste de retour actualisé, des paramètres linguistiques spécifiques aux applications, une API de détection des captures d'écran et un nouveau sélecteur de photos qui permet aux utilisateurs d'accorder à l'application l'accès à des photos sélectionnées uniquement.

Alors que des plateformes comme la plateforme AppMaster gagnent du terrain dans l'économie technologique no-code, il sera intéressant d'observer comment ces nouvelles fonctionnalités d'Android 14 s'intègrent aux plateformes no-code pour créer des applications innovantes.