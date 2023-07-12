本周二，谷歌宣布发布Android 14 Beta 4，巩固了其在技术创新领域的领先地位。这个最新的预发布版本主要侧重于修正错误，同时还首次推出了创新的自动确认解锁功能。

自动确认解锁功能在用户友好性方面开创了先例，它被嵌入到Beta 4的设置中，方便用户轻松解锁手机。要解锁设备，用户需要输入准确的六位数（或以上）PIN码，之后无需按回车键确认--这在以前的版本中是必须的。不过，谷歌也指出，这种便捷的解锁方式在安全性方面略有欠缺，是一种 "安全性稍差 "的解锁方式。

引入不同的铃声音量和通知音量控制是此次测试版更新的另一个主要部分。最初，任何铃声音量的调整都会自动改变通知音量，反之亦然。但是，正如Android研究人员Mishaal Rahman指出的那样，最新的更新将这两个元素脱钩，允许独立控制。

安卓14测试版4还展示了进一步的改进，如升级了默认个人资料图片，并在长按菜单中明确了分屏选项的主导地位。平板电脑用户还可获得现代化部件选择器带来的额外好处，Beta版的支持范围还扩展至平板电脑和折叠设备。Pixel 4a和更高版本的谷歌手机用户可以立即下载该更新。

谷歌Android 14的首个开发者测试版于3月推出，随后在4月推出了公开测试版。根据该公司的路线图，新操作系统预计将在7月实现稳定，最终版本预计将在之后推出。如果这个时间表成立，谷歌很可能在明年8月推出稳定版Android 14。

Android 14更新的其他突出组件包括更新的返回手势、应用程序特定的语言设置、截图检测API和新的照片选择器，使用户能够只允许应用程序访问选定的照片。

随着AppMaster 等平台在no-code 科技经济中获得牵引力，观察Android 14的这些新功能如何与no-code 平台融合以创建创新应用将是一件有趣的事情。