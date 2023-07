Reforçando a sua posição na vanguarda da inovação tecnológica, a Google anunciou esta terça-feira o lançamento do Android 14 Beta 4. Esta última versão de pré-lançamento centra-se principalmente na correção de erros, ao mesmo tempo que estreia uma inovadora funcionalidade de desbloqueio com confirmação automática.

Estabelecendo um precedente em termos de facilidade de utilização, a funcionalidade de desbloqueio com confirmação automática, incorporada nas definições da Beta 4, facilita o desbloqueio sem esforço do telemóvel. Para desbloquear o dispositivo, os utilizadores precisam de escrever o PIN de seis dígitos (ou superior), sem necessidade de premir enter para confirmar - um passo necessário nas versões anteriores. No entanto, a Google salienta que esta conveniência tem um pequeno custo em termos de segurança, classificando-a como um método de desbloqueio "ligeiramente menos seguro".

A introdução de controlos distintos do volume do toque e do volume das notificações constitui outra parte importante desta atualização da versão beta. Inicialmente, qualquer ajuste do volume do Ring alterava automaticamente o volume da Notificação e vice-versa. Mas, como apontado pelo investigador do Android Mishaal Rahman, a última atualização desvinculou estes dois elementos, permitindo um controlo independente.

A versão beta 4 do Android 14 também apresenta outros refinamentos, como imagens de perfil padrão actualizadas e o domínio explícito da opção de ecrã dividido no menu de pressão longa. Os utilizadores de tablets recebem benefícios adicionais sob a forma de um seletor de widgets modernizado e o suporte da versão Beta foi alargado para incluir tablets e dobráveis. Esta atualização pode ser descarregada imediatamente pelos utilizadores do Pixel 4a e de telemóveis Google posteriores.

O primeiro beta de desenvolvedor do Google para Android 14 foi lançado em março, seguido pelo beta público em abril. De acordo com o roteiro da empresa, prevê-se que o novo sistema operativo atinja a estabilidade até julho, e a versão final deverá ser lançada posteriormente. Se este calendário se mantiver, é provável que a Google revele a versão estável do Android 14 no próximo mês de agosto.

Outros componentes importantes da atualização do Android 14 incluem um gesto para trás atualizado, definições de idioma específicas da aplicação, uma API de deteção de capturas de ecrã e um novo seletor de fotografias que permite aos utilizadores conceder acesso à aplicação apenas a fotografias seleccionadas.

À medida que plataformas como a AppMaster ganham força na economia tecnológica no-code, será interessante observar como estas novas funcionalidades do Android 14 se misturam com as plataformas no-code para criar aplicações inovadoras.