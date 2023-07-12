Укрепляя свои позиции во главе технологических инноваций, компания Google объявила о выпуске Android 14 Beta 4 в этот вторник. В этой последней предварительной версии основное внимание уделяется исправлению ошибок, а также внедрению инновационной функции автоподтверждения разблокировки.

Создавая прецедент удобства для пользователя, функция автоподтверждения разблокировки, встроенная в настройки Beta 4, позволяет разблокировать телефон без лишних усилий. Для разблокировки устройства пользователю необходимо ввести точный шестизначный (или выше) PIN-код, при этом не нужно нажимать клавишу Enter для подтверждения, что было обязательным в предыдущих версиях. Однако Google отмечает, что это удобство связано с небольшими потерями в безопасности, называя этот метод разблокировки "чуть менее безопасным".

Еще одним важным элементом обновления бета-версии является введение отдельных регуляторов громкости звонка и уведомлений. Изначально любая регулировка громкости звонка автоматически изменяла громкость уведомлений и наоборот. Однако, как отмечает исследователь Android Мишаал Рахман (Mishaal Rahman), в последнем обновлении эти два элемента разделены, что позволяет управлять ими независимо друг от друга.

Бета-версия 4 Android 14 также демонстрирует дополнительные усовершенствования, такие как обновленные фотографии профиля по умолчанию и явное доминирование опции разделения экрана в меню по длинному нажатию. Пользователи планшетов получают дополнительные преимущества в виде модернизированной системы выбора виджетов, а поддержка бета-версии расширена до планшетов и раскладушек. Обновление может быть сразу загружено пользователями телефонов Google Pixel 4a и более поздних версий.

Первая бета-версия Android 14 для разработчиков была запущена Google в марте, а публичная бета-версия - в апреле. Согласно "дорожной карте" компании, новая операционная система должна достичь стабильности к июлю, после чего ожидается выход финальной версии. При соблюдении этих сроков Google, скорее всего, представит стабильную версию Android 14 в августе следующего года.

Среди других важных компонентов обновления Android 14 - обновленный жест "назад", языковые настройки для конкретных приложений, API для обнаружения скриншотов, а также новая функция выбора фотографий, позволяющая предоставлять приложениям доступ только к избранным фотографиям.

По мере того как платформы, подобные AppMaster, будут набирать обороты в технологической экономике no-code, будет интересно наблюдать за тем, как новые возможности Android 14 будут сочетаться с платформами no-code для создания инновационных приложений.