Google versterkt zijn positie aan het roer van technologische innovatie en kondigde deze dinsdag de release van Android 14 Beta 4 aan. Deze nieuwste pre-release versie richt zich vooral op het verhelpen van bugs, terwijl er ook een innovatieve functie voor het automatisch bevestigen van de ontgrendeling wordt geïntroduceerd.

De auto-confirm unlock-functie, die is ingebouwd in de instellingen van Beta 4 en een precedent schept op het gebied van gebruiksvriendelijkheid, maakt het mogelijk om je telefoon moeiteloos te ontgrendelen. Om het toestel te ontgrendelen, moeten gebruikers de juiste PIN-code van zes cijfers (of meer) intypen, zonder dat ze daarna op enter hoeven te drukken ter bevestiging - een stap die in eerdere versies wel vereist was. Google wijst er echter op dat dit gemak gepaard gaat met een kleine inruil in veiligheid en noemt het een 'iets minder veilige' ontgrendelingsmethode.

Een ander belangrijk onderdeel van deze bètaversie-update is de introductie van aparte volumeregelaars voor het belvolume en het meldingsvolume. In eerste instantie veranderde het volume van de bel automatisch het volume van de meldingen en vice versa. Maar, zoals Android-onderzoeker Mishaal Rahman al aangaf, heeft de nieuwste update deze twee elementen losgekoppeld, zodat ze onafhankelijk van elkaar kunnen worden bediend.

Beta 4 van Android 14 laat ook verdere verfijningen zien, zoals verbeterde standaard profielfoto's en expliciete dominantie van de splitscreenoptie in het menu voor lang drukken. Tabletgebruikers krijgen extra voordelen in de vorm van een gemoderniseerde widget picker en de ondersteuning van de bètaversie is uitgebreid naar tablets en foldables. Deze update kan direct worden gedownload door gebruikers van Pixel 4a en latere Google-telefoons.

Google's eerste ontwikkelaarsbèta voor Android 14 werd in maart gelanceerd, gevolgd door de publieke bèta in april. Volgens de roadmap van het bedrijf zal het nieuwe besturingssysteem naar verwachting in juli stabiel worden en zal de definitieve versie daarna worden uitgerold. Als deze tijdlijn aanhoudt, zal Google waarschijnlijk in augustus de stabiele versie van Android 14 onthullen.

Andere belangrijke onderdelen van de Android 14-update zijn onder andere een bijgewerkt achterwaarts gebaar, toepassingsspecifieke taalinstellingen, een API voor schermafdrukdetectie en een nieuwe fotokiezer waarmee gebruikers de app alleen toegang kunnen geven tot geselecteerde foto's.

Nu platformen als AppMaster aan populariteit winnen in de no-code tech-economie, zal het interessant zijn om te zien hoe deze nieuwe functies van Android 14 zich vermengen met no-code platformen om innovatieve applicaties te maken.