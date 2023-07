Rafforzando la sua posizione di leader dell'innovazione tecnologica, Google ha annunciato il rilascio di Android 14 Beta 4 questo martedì. Quest'ultima versione di pre-release si concentra principalmente sulla correzione di bug e sul debutto di un'innovativa funzione di sblocco con conferma automatica.

La funzione di sblocco automatico, incorporata nelle impostazioni della Beta 4, costituisce un precedente in termini di facilità d'uso e facilita lo sblocco del telefono. Per sbloccare il dispositivo, gli utenti devono digitare un PIN accurato di sei cifre (o superiore), senza dover premere successivamente il tasto invio per la conferma - un passaggio richiesto nelle versioni precedenti. Tuttavia, Google sottolinea che questa comodità comporta un piccolo compromesso in termini di sicurezza, definendolo un metodo di sblocco "leggermente meno sicuro".

L'introduzione di controlli distinti per il volume della suoneria e delle notifiche costituisce un'altra parte importante di questo aggiornamento della versione beta. Inizialmente, qualsiasi regolazione del volume della suoneria alterava automaticamente il volume delle notifiche e viceversa. Ma, come sottolineato dal ricercatore Android Mishaal Rahman, l'ultimo aggiornamento ha separato questi due elementi, consentendo un controllo indipendente.

La Beta 4 di Android 14 presenta anche ulteriori miglioramenti, come le immagini di profilo predefinite aggiornate e l'esplicita predominanza dell'opzione split screen nel menu a pressione prolungata. Gli utenti di tablet ricevono ulteriori vantaggi sotto forma di un widget picker modernizzato e il supporto della versione Beta è stato esteso ai tablet e ai dispositivi pieghevoli. Questo aggiornamento può essere scaricato immediatamente dagli utenti dei telefoni Google Pixel 4a e successivi.

La prima beta per sviluppatori di Android 14 è stata lanciata da Google a marzo, seguita dalla beta pubblica ad aprile. Secondo la tabella di marcia dell'azienda, il nuovo sistema operativo dovrebbe raggiungere la stabilità entro luglio e la versione finale dovrebbe essere distribuita successivamente. Se questa tempistica sarà rispettata, è probabile che Google sveli la versione stabile di Android 14 il prossimo agosto.

Tra gli altri componenti salienti dell'aggiornamento di Android 14 figurano un gesto indietro aggiornato, impostazioni della lingua specifiche per le applicazioni, un'API per il rilevamento degli screenshot e un nuovo selezionatore di foto che consente agli utenti di concedere alle app l'accesso solo a foto selezionate.

Poiché piattaforme come quella di AppMaster stanno guadagnando terreno nell'economia tecnologica di no-code, sarà interessante osservare come queste nuove funzionalità di Android 14 si fonderanno con le piattaforme di no-code per creare applicazioni innovative.