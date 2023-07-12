لتعزيز موقعها على رأس الابتكار التكنولوجي ، أعلنت Google عن إصدار Android 14 Beta 4 هذا الثلاثاء. يركز هذا الإصدار الأخير من الإصدار التجريبي بشكل أساسي على تصحيح الأخطاء ، مع ظهور ميزة مبتكرة لإلغاء القفل للتأكيد التلقائي.

وضع سابقة في سهولة الاستخدام ، تسهل ميزة التأكيد التلقائي لإلغاء القفل ، المضمنة في إعدادات Beta 4 ، فتح هاتفك بسهولة. لإلغاء قفل الجهاز ، يحتاج المستخدمون إلى كتابة رقم التعريف الشخصي الدقيق المكون من ستة أرقام (أو أعلى) ، دون الحاجة إلى الضغط على إدخال بعد ذلك للتأكيد - وهي خطوة مطلوبة في الإصدارات السابقة. ومع ذلك ، تشير Google على النحو الواجب إلى أن هذه الراحة تأتي مع مقايضة طفيفة في الأمان ، واصفة إياها بأنها طريقة فتح "أقل أمانًا قليلاً".

يشكل إدخال عناصر تحكم مميزة في حجم Ring و Notification Volume جزءًا رئيسيًا آخر من تحديث الإصدار التجريبي هذا. في البداية ، أدى أي تعديل لحجم Ring تلقائيًا إلى تغيير حجم الإشعار والعكس صحيح. ولكن ، كما أشار الباحث في Android ، مشعل الرحمن ، فقد فصل التحديث الأخير بين هذين العنصرين ، مما يسمح بالتحكم المستقل.

يعرض الإصدار التجريبي 4 من Android 14 أيضًا مزيدًا من التحسينات مثل صور الملف الشخصي الافتراضية التي تمت ترقيتها والهيمنة الصريحة لخيار تقسيم الشاشة في قائمة الضغط الطويلة. يتلقى مستخدمو الأجهزة اللوحية مزايا إضافية في شكل منتقي عناصر واجهة مستخدم حديث ، كما تم تمديد دعم الإصدار التجريبي ليشمل الأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للطي. يمكن لمستخدمي Pixel 4a والإصدارات الأحدث من هواتف Google تنزيل هذا التحديث على الفور.

تم إطلاق أول إصدار تجريبي لمطوري Google لنظام Android 14 في مارس ، تلاه الإصدار التجريبي العام في أبريل. وفقًا لخريطة طريق الشركة ، من المتوقع أن يحقق نظام التشغيل الجديد الاستقرار بحلول يوليو ، ومن المتوقع أن يتم طرح الإصدار النهائي بعد ذلك. إذا استمر هذا الجدول الزمني ، فمن المحتمل أن تكشف Google عن الإصدار الثابت من Android 14 في أغسطس المقبل.

تشمل المكونات البارزة الأخرى لتحديث Android 14 إيماءة خلفية محدثة ، وإعدادات لغة خاصة بالتطبيق ، وواجهة برمجة تطبيقات لاكتشاف لقطات الشاشة ، ومنتقي صور جديد يتيح للمستخدمين منح الوصول إلى التطبيق لاختيار الصور فقط.

نظرًا لأن منصات مثل منصة AppMaster تكتسب قوة دفع في الاقتصاد التكنولوجي no-code ، سيكون من المثير للاهتمام ملاحظة كيف تمتزج هذه الميزات الجديدة من Android 14 مع الأنظمة الأساسية no-code لإنشاء تطبيقات مبتكرة.