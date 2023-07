Google hat am Dienstag die Veröffentlichung von Android 14 Beta 4 angekündigt und damit seine Position an der Spitze der technischen Innovation bekräftigt. Diese neueste Vorabversion konzentriert sich in erster Linie auf die Behebung von Fehlern und stellt gleichzeitig eine innovative Funktion zur automatischen Bestätigung der Entsperrung vor.

Die in den Einstellungen von Beta 4 eingebettete Funktion zur automatischen Bestätigung der Entsperrung setzt einen Präzedenzfall in Sachen Benutzerfreundlichkeit und erleichtert die mühelose Entsperrung des Telefons. Um das Gerät zu entsperren, müssen die Benutzer die genaue sechsstellige (oder höhere) PIN eingeben, ohne anschließend die Eingabetaste zur Bestätigung drücken zu müssen - ein Schritt, der in früheren Versionen erforderlich war. Google weist jedoch darauf hin, dass diese Bequemlichkeit mit einem geringfügigen Kompromiss bei der Sicherheit einhergeht, und bezeichnet die Entsperrmethode als "etwas weniger sicher".

Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Beta-Updates ist die Einführung von separaten Reglern für die Klingel- und Benachrichtigungslautstärke. Ursprünglich änderte sich bei jeder Anpassung der Klingeltonlautstärke automatisch auch die Benachrichtigungslautstärke und umgekehrt. Wie der Android-Forscher Mishaal Rahman feststellte, hat das jüngste Update diese beiden Elemente entkoppelt, so dass eine unabhängige Steuerung möglich ist.

Die Beta 4 von Android 14 zeigt auch weitere Verbesserungen wie verbesserte Standard-Profilbilder und eine deutliche Dominanz der Split-Screen-Option im Langdruck-Menü. Tablet-Nutzer erhalten zusätzliche Vorteile in Form einer modernisierten Widget-Auswahl und die Unterstützung der Beta-Version wurde auf Tablets und Foldables erweitert. Das Update kann ab sofort von Nutzern des Pixel 4a und neuerer Google-Telefone heruntergeladen werden.

Googles erste Entwickler-Beta für Android 14 wurde im März gestartet, gefolgt von der öffentlichen Beta im April. Gemäß der Roadmap des Unternehmens wird erwartet, dass das neue Betriebssystem bis Juli Stabilität erreicht, und die endgültige Version wird voraussichtlich danach ausgerollt. Wenn dieser Zeitplan eingehalten wird, wird Google die stabile Version von Android 14 wahrscheinlich im August nächsten Jahres vorstellen.

Weitere wichtige Bestandteile des Android 14-Updates sind eine aktualisierte Geste für den Rücken, anwendungsspezifische Spracheinstellungen, eine API für die Erkennung von Screenshots und eine neue Fotoauswahl, mit der Nutzer einer App nur Zugriff auf bestimmte Fotos gewähren können.

Da Plattformen wie die AppMaster Plattform in der no-code Tech-Ökonomie an Zugkraft gewinnen, wird es interessant sein zu beobachten, wie diese neuen Funktionen von Android 14 mit no-code Plattformen verschmelzen, um innovative Anwendungen zu schaffen.