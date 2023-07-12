Google, teknolojik yeniliklerin başındaki konumunu pekiştirerek bu Salı günü Android 14 Beta 4'ün yayınlandığını duyurdu. Bu en son yayın öncesi sürüm, öncelikle hataları düzeltmeye odaklanırken, aynı zamanda yenilikçi bir otomatik onay kilit açma özelliğini de kullanıma sunuyor.

Kullanıcı dostu olma konusunda emsal teşkil eden, Beta 4 ayarlarında bulunan otomatik onayla kilit açma özelliği, telefonunuzun zahmetsizce açılmasını kolaylaştırır. Cihazın kilidini açmak için, kullanıcıların altı basamaklı (veya üzeri) doğru PIN'i girmeleri gerekir; daha sonra onay için enter tuşuna basmaya gerek yoktur - önceki sürümlerde bu adım gereklidir. Bununla birlikte, Google, usulüne uygun olarak, bu kolaylığın güvenlikte küçük bir ödünleşimle geldiğine dikkat çekerek, onu "biraz daha az güvenli" bir kilit açma yöntemi olarak etiketledi.

Farklı Zil ses düzeyi ve Bildirim ses düzeyi kontrollerinin tanıtılması, bu beta sürüm güncellemesinin bir başka önemli bölümünü oluşturur. Başlangıçta, Zil ses seviyesindeki herhangi bir ayarlama otomatik olarak Bildirim ses seviyesini değiştirir ve bunun tersi de geçerlidir. Ancak, Android araştırmacısı Mishaal Rahman'ın belirttiği gibi, en son güncelleme bu iki öğenin bağlantısını kaldırarak bağımsız kontrole izin verdi.

Android 14'ün Beta 4'ü, yükseltilmiş varsayılan profil resimleri ve uzun basma menüsünde bölünmüş ekran seçeneğinin açık hakimiyeti gibi daha fazla ayrıntılandırma da sergiliyor. Tablet kullanıcıları, modernize edilmiş bir pencere öğesi seçici şeklinde ek avantajlar elde eder ve Beta sürüm desteği, tabletleri ve katlanabilirleri kapsayacak şekilde genişletilir. Bu güncelleme, Pixel 4a ve sonraki Google telefonlarının kullanıcıları tarafından hemen indirilebilir.

Google'ın Android 14 için ilk geliştirici betası Mart'ta, ardından Nisan'da herkese açık betası yayınlandı. Şirketin yol haritasına göre, yeni işletim sisteminin Temmuz ayına kadar istikrara kavuşması ve son sürümünün daha sonra piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu zaman çizelgesi tutarsa, Google muhtemelen önümüzdeki Ağustos ayında Android 14'ün kararlı sürümünü açıklayacak.

Android 14 güncellemesinin diğer göze çarpan bileşenleri arasında, güncellenmiş bir geri hareket, uygulamaya özel dil ayarları, bir ekran görüntüsü algılama API'si ve kullanıcıların yalnızca belirli fotoğraflar için uygulama erişimi vermesini sağlayan yeni bir fotoğraf seçici yer alıyor.

AppMaster platformu gibi platformlar no-code teknoloji ekonomisinde çekiş kazandıkça, yenilikçi uygulamalar oluşturmak için Android 14'ün bu yeni özelliklerinin no-code platformlarla nasıl birleştiğini gözlemlemek ilginç olacak.