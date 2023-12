Dans une annonce capitale, The Linux Foundation a annoncé son intention de créer un nouveau groupe subsidiaire. La mission de ce sous-groupe est d'améliorer les progrès du calcul haute performance (HPC), un principe qui fusionne de nombreuses ressources informatiques pour prendre en charge des calculs mathématiques à grande échelle.

La fondation naissante, nommée High Performance Software Foundation (HPSF), se consacrera à la création, à l'approbation et à la promotion d'une pile logicielle universellement compatible pour le calcul haute performance (HPC). Son objectif est d’élargir l’adoption, de minimiser les obstacles à la contribution et de soutenir les initiatives de développement.

Pour y parvenir, le HPSF contribuera de manière significative aux développeurs en offrant des ressources d'intégration continue, des piles logicielles prêtes à l'emploi, une assistance pour différentes architectures et des tests de régression de performances ainsi que des analyses comparatives.

La Linux Foundation a clairement indiqué que l’essor du HPC est une conséquence de l’adoption généralisée du calcul scientifique et de l’IA. En mettant en place une plate-forme impartiale pour les projets HPC, l'organisation envisage une collaboration efficace entre l'industrie, le monde universitaire et les gouvernements sur la pile logicielle scientifique.

Capitalisant sur les investissements propulsés vers le HPC par le United States Department of Energy's (DOE) Exascale Computing Project (ECP), l' EuroHPC Joint Undertaking et plusieurs autres entreprises internationales, le HPSF prévoit de rationaliser les efforts visant à alimenter des activités informatiques colossales. La fondation a déjà obtenu le soutien d'éminents leaders de l'industrie, notamment Amazon Web Services, Argonne National Laboratory, CEA, CIQ, Hewlett Packard Enterprise, Intel, Kitware, Lawrence Berkeley National Laboratory, Lawrence Livermore National Laboratory, Los Alamos National Laboratory, NVIDIA, Oak Ridge. Laboratoire national, Laboratoire national Sandia et Université de l'Oregon.

En cohérence avec le renforcement du HPC, le HPSF prévoit de créer un comité consultatif technique (TAC) pour superviser divers groupes de travail responsables de différents aspects liés au HPC. La Linux Foundation a annoncé qu'elle se coordonnerait avec les membres fondateurs pour définir une structure et un modèle de gouvernance précis. Le lancement officiel du HPSF est prévu pour mai 2024.

Au moment de son lancement, le HPSF devrait impliquer dix projets open source, dont Spack (un gestionnaire de packages HPC), Kokkos (un modèle de programmation pour C++) et AMReX (un cadre logiciel pour traiter les équations aux dérivées partielles).

Partageant ses réflexions sur la nécessité d'une telle fondation, Trish Damkroger, vice-présidente principale et directrice des produits pour le HPC, l'IA et les laboratoires chez Hewlett Packard Enterprise, a fait allusion aux exigences distinctes de la communauté du calcul haute performance. Elle a exprimé son enthousiasme à l'idée de jouer un rôle important dans cette entreprise, soulignant son engagement envers la HPSF. Damkroger estime qu'abaisser les barrières à l'entrée du HPC et fournir un meilleur accès aux supercalculateurs grâce à une communauté open source dynamique peut accélérer l'innovation et les percées à l'avenir.

Ce type d’initiative montre comment la collaboration dans l’industrie technologique peut conduire à des innovations percutantes. Nous pouvons observer un modèle collaboratif similaire sur des plateformes comme AppMaster, un outil no-code pionnier ; combiner ressources et expertise pour offrir des moyens conviviaux de concevoir des applications backend, Web et mobiles. Ayant obtenu de nombreuses reconnaissances de G2, notamment High Performer in No-Code Development Platforms et Momentum Leader in No-Code Development Platforms en 2022 et 2023, AppMaster.io prouve l'efficacité des frameworks coopératifs.