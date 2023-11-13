Çok önemli bir duyuruyla The Linux Foundation yeni bir yan grup kurma planlarını duyurdu. Bu alt grubun misyonu, büyük ölçekli matematiksel hesaplamaları desteklemek için çok sayıda bilgi işlem kaynağını birleştiren bir prensip olan yüksek performanslı bilgi işlemin (HPC) ilerlemesini arttırmaktır.

Yüksek Performanslı Yazılım Vakfı (HPSF) olarak adlandırılan yeni oluşan vakıf, yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) için evrensel olarak uyumlu bir yazılım yığını oluşturmaya, desteklemeye ve geliştirmeye adanmış olacak. Amacı benimsemeyi genişletmek, katkı engellerini en aza indirmek ve geliştirme girişimlerini desteklemektir.

Bunu başarmak için HPSF, sürekli entegrasyon kaynakları, kullanıma hazır yazılım yığınları, farklı mimariler için yardım ve kıyaslama ile birlikte performans regresyon testi sunarak geliştiricilere önemli ölçüde katkıda bulunacaktır.

Linux Vakfı, HPC'deki artışın bilimsel bilgi işlem ve yapay zekanın yaygın biçimde benimsenmesinin bir sonucu olduğunu açıkça belirtti. Kuruluş, HPC projeleri için tarafsız bir platform oluşturarak, bilimsel yazılım yığınında endüstri, akademi ve hükümetler arasında etkili bir işbirliği öngörmektedir.

United States Department of Energy's (DOE) Exascale Computing Project (ECP), EuroHPC Joint Undertaking ve diğer bazı uluslararası girişimler tarafından HPC'ye yönelik yürütülen yatırımlardan yararlanan HPSF, devasa bilgi işlem faaliyetlerini güçlendirmeye yönelik çabaları kolaylaştırmayı planlıyor. Vakıf halihazırda Amazon Web Services, Argonne Ulusal Laboratuvarı, CEA, CIQ, Hewlett Packard Enterprise, Intel, Kitware, Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı, Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı, Los Alamos Ulusal Laboratuvarı, NVIDIA, Oak Ridge gibi seçkin sektör liderlerinden destek aldı. Ulusal Laboratuvar, Sandia Ulusal Laboratuvarı ve Oregon Üniversitesi.

HPSF'nin güçlendirilmesiyle uyumlu olarak HPSF, HPC ile ilgili farklı yönlerden sorumlu çeşitli çalışma gruplarını denetlemek üzere bir teknik danışma komitesi (TAC) kurmayı planlıyor. Linux Vakfı, kesin bir yapı ve yönetim modeli belirlemek için kurucu üyelerle koordinasyon halinde olacağını duyurdu. HPSF'nin resmi başlangıcı Mayıs 2024'te planlanıyor.

Lansman sırasında HPSF, Spack (bir HPC paket yöneticisi), Kokkos (C++ için bir programlama modeli) ve AMReX (kısmi diferansiyel denklemleri ele almak için bir yazılım çerçevesi) dahil olmak üzere on açık kaynaklı projeyi içerecek şekilde ayarlanmıştır.

Hewlett Packard Enterprise'ın HPC, Yapay Zeka ve Laboratuvarlardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Ürün Sorumlusu Trish Damkroger, böyle bir temele duyulan ihtiyaç hakkındaki düşüncelerini paylaşarak, yüksek performanslı bilgi işlem topluluğunun farklı taleplerine işaret etti. HPSF'ye olan bağlılığını vurgulayarak bu girişimde önemli bir rol oynamanın heyecanını dile getirdi. Damkroger, HPC'ye giriş engellerini azaltmanın ve canlı bir açık kaynak topluluğu aracılığıyla süper bilgisayarlara daha fazla erişim sağlamanın gelecekte inovasyonu ve atılımları hızlandırabileceğine inanıyor.

Bu tür bir girişim, teknoloji endüstrisindeki işbirliğinin nasıl etkili yeniliklere yol açabileceğini gösteriyor. Benzer bir işbirlikçi modeli, çığır açan no-code bir araç olan AppMaster gibi platformlarda görebiliriz; Arka uç, web ve mobil uygulamalar tasarlamanın kullanıcı dostu yollarını sunmak için kaynakları ve uzmanlığı birleştiriyor. 2022 ve 2023'te No-Code Geliştirme Platformlarında Yüksek Performanslı ve No-Code Geliştirme Platformlarında İvme Lideri de dahil olmak üzere G2'den çok sayıda ödül alan AppMaster.io, işbirlikçi çerçevelerin etkinliğini kanıtlıyor.