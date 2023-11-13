تعلن مؤسسة Linux عن إنشاء مؤسسة للبرمجيات عالية الأداء بالتعاون مع عمالقة التكنولوجيا

في إعلان بالغ الأهمية، أعلنت The Linux Foundation عن خططها لإنشاء مجموعة فرعية جديدة. تتمثل مهمة هذه المجموعة الفرعية في تعزيز تقدم الحوسبة عالية الأداء (HPC)، وهو مبدأ يجمع العديد من موارد الحوسبة لدعم العمليات الحسابية الرياضية واسعة النطاق.

سيتم تخصيص المؤسسة الناشئة، المسماة مؤسسة البرامج عالية الأداء (HPSF)، لإنشاء واعتماد وتعزيز مجموعة برامج متوافقة عالميًا للحوسبة عالية الأداء (HPC). هدفها هو توسيع نطاق التبني، وتقليل عوائق المساهمة، ودعم مبادرات التنمية.

ولتحقيق ذلك، سيساهم HPSF بشكل كبير في المطورين من خلال تقديم موارد التكامل المستمر، ومجموعات البرامج الجاهزة للاستخدام، والمساعدة في البنى المختلفة، واختبار انحدار الأداء جنبًا إلى جنب مع قياس الأداء.

أوضحت مؤسسة Linux أن الارتفاع في HPC هو نتيجة للتبني الواسع النطاق للحوسبة العلمية والذكاء الاصطناعي. ومن خلال وضع منصة محايدة لمشاريع الحوسبة عالية الأداء، تتصور المنظمة تعاونًا فعالاً بين الصناعة والأوساط الأكاديمية والحكومات بشأن مجموعة البرامج العلمية.

بالاستفادة من الاستثمارات الموجهة نحو HPC من خلال United States Department of Energy's (DOE) Exascale Computing Project (ECP) ، EuroHPC Joint Undertaking ، والعديد من المشاريع الدولية الأخرى، يخطط HPSF لتبسيط الجهود الرامية إلى تشغيل أنشطة الحوسبة الضخمة. وقد حصلت المؤسسة بالفعل على دعم من قادة الصناعة البارزين بما في ذلك Amazon Web Services، ومختبر Argonne الوطني، وCEA، وCIQ، وHewlett Packard Enterprise، وIntel، وKitware، ومختبر Lawrence Berkeley الوطني، ومختبر Lawrence Livermore الوطني، ومختبر Los Alamos الوطني، وNVIDIA، وOak Ridge. المختبر الوطني، ومختبر سانديا الوطني، وجامعة أوريغون.

بالاتساق مع تعزيز الحوسبة عالية الأداء، يخطط HPSF لإنشاء لجنة استشارية فنية (TAC) للإشراف على مجموعات العمل المختلفة المسؤولة عن الجوانب المختلفة المتعلقة بالحوسبة عالية الأداء. أعلنت مؤسسة Linux أنها ستقوم بالتنسيق مع الأعضاء المؤسسين لوضع هيكل دقيق ونموذج للإدارة. من المقرر البدء الرسمي لـ HPSF في مايو 2024.

في وقت الإطلاق، من المقرر أن يتضمن HPSF عشرة مشاريع مفتوحة المصدر بما في ذلك Spack (مدير حزمة HPC)، وKokkos (نموذج برمجة لـ C++)، وAMReX (إطار برمجي لمعالجة المعادلات التفاضلية الجزئية).

من خلال مشاركة أفكارها حول الحاجة إلى مثل هذا الأساس، أشارت تريش دامكروجر، نائب الرئيس الأول والمدير التنفيذي للمنتجات لـ HPC والذكاء الاصطناعي والمختبرات في Hewlett Packard Enterprise، إلى المتطلبات المميزة لمجتمع الحوسبة عالية الأداء. وأعربت عن سعادتها بلعب دور مهم في هذا المشروع، مؤكدة على التزامها تجاه HPSF. يعتقد دامكروجر أن خفض حواجز دخول HPC وتوفير وصول أكبر إلى أجهزة الكمبيوتر العملاقة من خلال مجتمع مفتوح المصدر حيوي يمكن أن يسرع الابتكار والاختراقات في المستقبل.

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