Linux Foundation объявляет о создании Фонда высокопроизводительного программного обеспечения в сотрудничестве с технологическими гигантами

В важном заявлении The Linux Foundation объявила о своих планах по созданию новой дочерней группы. Миссия этой подгруппы — способствовать развитию высокопроизводительных вычислений (HPC) — принципа, который объединяет многочисленные вычислительные ресурсы для поддержки крупномасштабных математических вычислений.

Создаваемый фонд под названием High Performance Software Foundation (HPSF) будет заниматься созданием, поддержкой и развитием универсально совместимого стека программного обеспечения для высокопроизводительных вычислений (HPC). Его цель — расширить внедрение, минимизировать препятствия для внесения вкладов и поддержать инициативы в области развития.

Для достижения этой цели HPSF внесет значительный вклад в работу разработчиков, предлагая ресурсы непрерывной интеграции, готовые к использованию программные стеки, помощь для различных архитектур и регрессионное тестирование производительности, а также сравнительный анализ.

Linux Foundation ясно дал понять, что рост HPC является следствием широкого внедрения научных вычислений и искусственного интеллекта. Создавая беспристрастную платформу для проектов высокопроизводительных вычислений, организация предполагает эффективное сотрудничество между промышленностью, научными кругами и правительствами в области научного программного обеспечения.

Опираясь на инвестиции, направленные в HPC United States Department of Energy's (DOE) Exascale Computing Project (ECP), EuroHPC Joint Undertaking и несколькими другими международными предприятиями, HPSF планирует оптимизировать усилия по обеспечению колоссальной вычислительной деятельности. Фонд уже получил поддержку от видных лидеров отрасли, включая Amazon Web Services, Аргоннскую национальную лабораторию, CEA, CIQ, Hewlett Packard Enterprise, Intel, Kitware, Национальную лабораторию Лоуренса Беркли, Ливерморскую национальную лабораторию Лоуренса, Национальную лабораторию Лос-Аламоса, NVIDIA, Ок-Ридж Национальная лаборатория, Национальная лаборатория Сандии и Университет Орегона.

В рамках развития HPC HPSF планирует создать технический консультативный комитет (TAC) для надзора за различными рабочими группами, ответственными за различные аспекты, связанные с HPC. Linux Foundation объявил, что будет координировать свои действия с членами-учредителями, чтобы разработать точную структуру и модель управления. Официальное начало HPSF намечено на май 2024 года.

На момент запуска HPSF будет включать десять проектов с открытым исходным кодом, включая Spack (менеджер пакетов HPC), Kokkos (модель программирования для C++) и AMReX (программную среду для решения уравнений в частных производных).

Делясь своими мыслями о необходимости такой основы, Триш Дамкрогер, старший вице-президент и директор по продуктам HPC, AI и лабораторий Hewlett Packard Enterprise, намекнула на особые требования сообщества высокопроизводительных вычислений. Она выразила свое волнение по поводу того, что играет важную роль в этом предприятии, подчеркнув свою приверженность HPSF. Дамкрогер считает, что снижение барьеров для входа в сферу высокопроизводительных вычислений и предоставление более широкого доступа к суперкомпьютерам через активное сообщество открытого исходного кода может ускорить инновации и прорывы в будущем.

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