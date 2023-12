De Linux Foundation kondigt de oprichting aan van een High Performance Software Foundation in samenwerking met Tech Giants

In een gedenkwaardige aankondiging maakte The Linux Foundation haar plannen bekend om een ​​nieuwe dochteronderneming op te richten. De missie van deze subgroep is het bevorderen van de vooruitgang van high performance computing (HPC), een principe dat talloze computerbronnen samenvoegt om grootschalige wiskundige berekeningen te ondersteunen.

De opkomende stichting, genaamd de High Performance Software Foundation (HPSF), zal zich wijden aan het creëren, onderschrijven en bevorderen van een universeel compatibele softwarestack voor high performance computing (HPC). Het doel is om de adoptie uit te breiden, obstakels voor bijdragen te minimaliseren en ontwikkelingsinitiatieven te ondersteunen.

Om dit te bereiken zal de HPSF een aanzienlijke bijdrage leveren aan ontwikkelaars door het aanbieden van continue integratiemiddelen, kant-en-klare softwarestacks, hulp voor verschillende architecturen en prestatieregressietests samen met benchmarking.

De Linux Foundation maakte duidelijk dat de opkomst van HPC een gevolg is van de wijdverbreide acceptatie van wetenschappelijk computergebruik en AI. Door een onpartijdig platform voor HPC-projecten op te zetten, beoogt de organisatie effectieve samenwerking tussen de industrie, de academische wereld en overheden op het gebied van wetenschappelijke software.

Voortbouwend op de investeringen in de richting van HPC door het United States Department of Energy's (DOE) Exascale Computing Project (ECP), de EuroHPC Joint Undertaking en verschillende andere internationale ondernemingen, is de HPSF van plan de inspanningen om kolossale computeractiviteiten te stimuleren te stroomlijnen. De stichting heeft al steun gekregen van vooraanstaande marktleiders, waaronder Amazon Web Services, Argonne National Laboratory, CEA, CIQ, Hewlett Packard Enterprise, Intel, Kitware, Lawrence Berkeley National Laboratory, Lawrence Livermore National Laboratory, Los Alamos National Laboratory, NVIDIA, Oak Ridge Nationaal Laboratorium, Sandia Nationaal Laboratorium en de Universiteit van Oregon.

In samenhang met het stimuleren van HPC is de HPSF van plan een technisch adviescomité (TAC) op te richten om toezicht te houden op verschillende werkgroepen die verantwoordelijk zijn voor verschillende aspecten die verband houden met HPC. De Linux Foundation heeft aangekondigd dat zij zal samenwerken met de oprichtende leden om een ​​precieze structuur en een bestuursmodel uit te stippelen. De officiële start van de HPSF is gepland voor mei 2024.

Op het moment van lancering zal de HPSF tien open-sourceprojecten omvatten, waaronder Spack (een HPC-pakketbeheerder), Kokkos (een programmeermodel voor C++) en AMReX (een softwareframework voor het aanpakken van partiële differentiaalvergelijkingen).

Trish Damkroger, Senior Vice President en Chief Product Officer voor HPC, AI & Labs bij Hewlett Packard Enterprise deelde haar gedachten over de noodzaak van een dergelijke basis en zinspeelde op de specifieke eisen van de high-performance computing-gemeenschap. Ze uitte haar enthousiasme over het spelen van een belangrijke rol in deze onderneming en benadrukte haar betrokkenheid bij de HPSF. Damkroger gelooft dat het verlagen van de HPC-toegangsbarrières en het bieden van betere toegang tot supercomputers via een levendige open source-gemeenschap innovatie en doorbraken in de toekomst kan bespoedigen.

