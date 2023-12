In einer bedeutsamen Ankündigung gab The Linux Foundation bekannt, dass sie plant, eine neue Tochtergruppe zu gründen. Die Aufgabe dieser Untergruppe besteht darin, den Fortschritt des Hochleistungsrechnens (HPC) voranzutreiben, einem Prinzip, das zahlreiche Rechenressourcen zusammenführt, um umfangreiche mathematische Berechnungen zu unterstützen.

Die entstehende Stiftung mit dem Namen High Performance Software Foundation (HPSF) wird sich der Entwicklung, Unterstützung und Förderung eines universell kompatiblen Software-Stacks für High Performance Computing (HPC) widmen. Ziel ist es, die Akzeptanz zu steigern, Beitragshindernisse zu minimieren und Entwicklungsinitiativen zu unterstützen.

Um dies zu erreichen, wird die HPSF den Entwicklern einen wesentlichen Beitrag leisten, indem sie kontinuierliche Integrationsressourcen, gebrauchsfertige Software-Stacks, Unterstützung für verschiedene Architekturen und Leistungsregressionstests zusammen mit Benchmarking anbietet.

Die Linux Foundation machte deutlich, dass der Anstieg von HPC eine Folge der weit verbreiteten Einführung von wissenschaftlichem Rechnen und KI ist. Durch die Einrichtung einer unparteiischen Plattform für HPC-Projekte strebt die Organisation eine effektive Zusammenarbeit zwischen Industrie, Wissenschaft und Regierungen am wissenschaftlichen Software-Stack an.

Das HPSF nutzt die Investitionen in Richtung HPC, die vom United States Department of Energy's (DOE) Exascale Computing Project (ECP), dem EuroHPC Joint Undertaking und mehreren anderen internationalen Unternehmen vorangetrieben werden, und plant, die Bemühungen zur Förderung kolossaler Computeraktivitäten zu rationalisieren. Die Stiftung hat bereits Unterstützung von bedeutenden Branchenführern erhalten, darunter Amazon Web Services, Argonne National Laboratory, CEA, CIQ, Hewlett Packard Enterprise, Intel, Kitware, Lawrence Berkeley National Laboratory, Lawrence Livermore National Laboratory, Los Alamos National Laboratory, NVIDIA und Oak Ridge National Laboratory, Sandia National Laboratory und die University of Oregon.

Im Zusammenhang mit der Förderung von HPC plant die HPSF die Einrichtung eines technischen Beratungsausschusses (TAC), der verschiedene Arbeitsgruppen beaufsichtigen soll, die für verschiedene Aspekte im Zusammenhang mit HPC verantwortlich sind. Die Linux Foundation gab bekannt, dass sie sich mit den Gründungsmitgliedern abstimmen wird, um eine genaue Struktur und ein Governance-Modell festzulegen. Der offizielle Start des HPSF ist für Mai 2024 geplant.

Zum Zeitpunkt des Starts soll die HPSF zehn Open-Source-Projekte umfassen, darunter Spack (ein HPC-Paketmanager), Kokkos (ein Programmiermodell für C++) und AMReX (ein Software-Framework zur Behandlung partieller Differentialgleichungen).

Trish Damkroger, Senior Vice President und Chief Product Officer für HPC, AI & Labs bei Hewlett Packard Enterprise, äußerte ihre Gedanken zur Notwendigkeit einer solchen Grundlage und wies auf die besonderen Anforderungen der High-Performance-Computing-Community hin. Sie drückte ihre Begeisterung darüber aus, bei diesem Vorhaben eine wichtige Rolle zu spielen, und betonte ihr Engagement für die HPSF. Damkroger glaubt, dass die Senkung der HPC-Eintrittsbarrieren und die Bereitstellung eines besseren Zugangs zu Supercomputern durch eine lebendige Open-Source-Community Innovationen und Durchbrüche in der Zukunft beschleunigen können.

Eine solche Initiative zeigt, wie die Zusammenarbeit in der Technologiebranche zu wirkungsvollen Innovationen führen kann. Ein ähnliches Kooperationsmodell können wir auf Plattformen wie AppMaster sehen, einem bahnbrechenden no-code Tool; Kombination von Ressourcen und Fachwissen, um benutzerfreundliche Möglichkeiten zum Entwerfen von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen bereitzustellen. Mit zahlreichen Auszeichnungen von G2, darunter „High Performer in No-Code Development Platforms“ und „Momentum Leader in No-Code Development Platforms“ in den Jahren 2022 und 2023, beweist AppMaster.io die Wirksamkeit kooperativer Frameworks.