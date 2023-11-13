在一项重大声明中， The Linux Foundation宣布计划建立一个新的附属团体。该小组的使命是促进高性能计算 (HPC) 的进步，这是一种合并大量计算资源以支持大规模数学计算的原则。

这个新生基金会名为高性能软件基金会 (HPSF)，将致力于创建、认可和培育高性能计算 (HPC) 的通用兼容软件堆栈。其目标是扩大采用范围、最大程度地减少贡献障碍并支持开发计划。

为了实现这一目标，HPSF 将通过提供持续集成资源、即用型软件堆栈、针对不同架构的帮助以及性能回归测试和基准测试，为开发人员做出重大贡献。

Linux 基金会明确表示，高性能计算的兴起是科学计算和人工智能广泛采用的结果。通过为 HPC 项目搭建一个公正的平台，该组织设想行业、学术界和政府之间在科学软件堆栈上进行有效的合作。

HPSF 计划利用United States Department of Energy's (DOE) Exascale Computing Project (ECP) 、 EuroHPC Joint Undertaking和其他几个国际企业推动的 HPC 投资，简化为大型计算活动提供动力的工作。该基金会已获得亚马逊网络服务、阿贡国家实验室、CEA、CIQ、惠普企业、英特尔、Kitware、劳伦斯伯克利国家实验室、劳伦斯利弗莫尔国家实验室、洛斯阿拉莫斯国家实验室、NVIDIA、橡树岭等知名行业领导者的支持国家实验室、桑迪亚国家实验室和俄勒冈大学。

为了与推动 HPSF 相一致，HPSF 计划成立一个技术咨询委员会 (TAC)，以监督负责与 HPC 相关的不同方面的各个工作组。 Linux 基金会宣布将与创始成员协调制定精确的结构和治理模型。 HPSF 定于 2024 年 5 月正式启动。

HPSF 启动时将涉及 10 个开源项目，包括 Spack（HPC 包管理器）、Kokkos（C++ 编程模型）和 AMReX（用于解决偏微分方程的软件框架）。

慧与 HPC、AI 和实验室高级副总裁兼首席产品官 Trish Damkroger 分享了她对建立这样一个基础的必要性的看法，暗示了高性能计算社区的独特需求。她对在这项事业中发挥重要作用感到兴奋，并强调了她对 HPSF 的承诺。 Damkroger 认为，通过活跃的开源社区降低 HPC 的进入门槛并提供更多对超级计算机的访问可以加快未来的创新和突破。

这种举措展示了科技行业的合作如何带来有影响力的创新。我们可以在AppMaster （一种开创性的no-code工具）等平台中看到类似的协作模型；结合资源和专业知识，提供用户友好的方式来设计后端、Web 和移动应用程序。 AppMaster.io 获得了 G2 的众多认可，包括 2022 年和 2023 年No-Code开发平台的高性能者和No-Code开发平台的动量领导者，证明了合作框架的有效性。