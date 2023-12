A Linux Foundation anuncia a formação de uma fundação de software de alto desempenho em colaboração com gigantes da tecnologia

Num anúncio importante, The Linux Foundation declarou seus planos de estabelecer um novo grupo subsidiário. A missão deste subgrupo é melhorar o progresso da computação de alto desempenho (HPC), um princípio que reúne numerosos recursos computacionais para apoiar cálculos matemáticos em grande escala.

A fundação nascente, denominada High Performance Software Foundation (HPSF), se dedicará a criar, endossar e promover uma pilha de software universalmente compatível para computação de alto desempenho (HPC). O seu objetivo é expandir a adoção, minimizar os obstáculos às contribuições e apoiar iniciativas de desenvolvimento.

Para conseguir isso, o HPSF contribuirá significativamente para os desenvolvedores, oferecendo recursos de integração contínua, pilhas de software prontas para uso, assistência para diferentes arquiteturas e testes de regressão de desempenho juntamente com benchmarking.

A Linux Foundation deixou claro que o aumento da HPC é uma consequência da adoção generalizada da computação científica e da IA. Ao estabelecer uma plataforma imparcial para projetos de HPC, a organização prevê uma colaboração eficaz entre a indústria, a academia e os governos na pilha de software científico.

Capitalizando os investimentos impulsionados em HPC pelo United States Department of Energy's (DOE) Exascale Computing Project (ECP), pela EuroHPC Joint Undertaking e por vários outros empreendimentos internacionais, a HPSF planeja simplificar os esforços para impulsionar atividades de computação colossais. A fundação já obteve apoio de eminentes líderes da indústria, incluindo Amazon Web Services, Argonne National Laboratory, CEA, CIQ, Hewlett Packard Enterprise, Intel, Kitware, Lawrence Berkeley National Laboratory, Lawrence Livermore National Laboratory, Los Alamos National Laboratory, NVIDIA, Oak Ridge Laboratório Nacional, Laboratório Nacional Sandia e Universidade de Oregon.

Em coerência com o reforço da HPC, a HPSF planeia estabelecer um comité técnico consultivo (TAC) para supervisionar vários grupos de trabalho responsáveis ​​por diferentes aspectos relacionados com a HPC. A Linux Foundation anunciou que estará em coordenação com os membros fundadores para definir uma estrutura precisa e um modelo de governança. O início oficial do HPSF está previsto para maio de 2024.

No momento do lançamento, o HPSF deverá envolver dez projetos de código aberto, incluindo Spack (um gerenciador de pacotes HPC), Kokkos (um modelo de programação para C++) e AMReX (uma estrutura de software para resolver equações diferenciais parciais).

Compartilhando suas idéias sobre a necessidade de tal base, Trish Damkroger, vice-presidente sênior e diretora de produtos de HPC, IA e laboratórios da Hewlett Packard Enterprise, sugeriu as demandas distintas da comunidade de computação de alto desempenho. Ela expressou o seu entusiasmo por desempenhar um papel significativo neste empreendimento, enfatizando o seu compromisso com a HPSF. Damkroger acredita que a redução das barreiras de entrada na HPC e o fornecimento de maior acesso aos supercomputadores através de uma comunidade ativa de código aberto podem acelerar a inovação e os avanços no futuro.

