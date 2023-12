JetBrains dévoile Kotlin 1.9.20 : inaugure le compilateur K2 de nouvelle génération en version bêta

Dans une avancée significative vers une compilation de code superlative, JetBrains a dévoilé la prochaine itération de son prolifique langage Kotlin – la version 1.9.20, introduisant le très attendu compilateur K2 en version bêta. Cette version marquante a été officiellement annoncée le 31 octobre et les développeurs peuvent accéder au code via GitHub ainsi qu'aux instructions de mise à jour complètes.

Le compilateur K2, une étoile brillante de ce déploiement, est désormais entré en version bêta pour toutes les plates-formes, englobant JVM, natif, JavaScript et WebAssembly. Cette avancée permet aux développeurs d’expérimenter le compilateur K2 dans n’importe quel projet Kotlin et de découvrir son potentiel par eux-mêmes.

Se taillant une position distinctive dans l'écosystème linguistique, la dernière version de Kotlin propulse le compilateur K2, conçu explicitement pour améliorer considérablement les performances de compilation.

En synchronisation avec le lancement prochain de Kotlin 2.0, le compilateur K2 devrait être prêt pour la production. Le compilateur promet non seulement d'accélérer le développement des fonctionnalités du langage, mais assure également de consolider toutes les plates-formes prises en charge par Kotlin, ouvrant ainsi la voie à une architecture harmonisée pour les entreprises multiplateformes. L'engagement de JetBrains à faire progresser les capacités multiplateformes de Kotlin se reflète notamment dans cette version, témoignant de la vision de l'entreprise en matière de développement logiciel holistique et transparent.

La version 1.9.20 voit également la stabilisation de la technologie de développement multiplateforme de Kotlin, Kotlin Multiplatform. Cette nouvelle itération apporte également un modèle de hiérarchie par défaut visant à faciliter la configuration de projets multiplateformes, ajoutant une autre plume à son capuchon.

Enrichissant l'expérience globale de développement logiciel, la version 1.9.20 offre également des performances améliorées pour le garbage collector dans Kotlin/Native, garantissant une gestion efficace de la mémoire.

Pour compléter l'ensemble des avancées, l'API WASI (WebAssembly System Interface) est disponible dans la bibliothèque standard pour Kotlin/Wasm, élargissant ainsi l'horizon des possibilités pour les développeurs travaillant dans WebAssembly.

