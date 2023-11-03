JetBrains, Kotlin 1.9.20'yi Tanıtıyor: Yeni Nesil K2 Derleyicisinin Beta Sürümünü Başlatıyor

JetBrains, üstün kod derleme yolunda önemli bir adım atarak, üretken Kotlin dilinin bir sonraki yinelemesini - merakla beklenen K2 derleyicisini beta sürümüne getiren 1.9.20 sürümünü - tanıttı. Bu dönüm noktası sürümü 31 Ekim'de resmi olarak duyuruldu ve geliştiriciler, kapsamlı güncelleme talimatlarının yanı sıra GitHub aracılığıyla koda erişebilirler.

Bu sunumda parlayan bir yıldız olan K2 derleyicisi artık JVM, native, JavaScript ve WebAssembly'ı kapsayan tüm platformlar için beta sürümüne girmiştir. Bu atılım, geliştiricilerin herhangi bir Kotlin projesinde K2 derleyicisini denemelerine ve potansiyelini ilk elden deneyimlemelerine olanak tanıyor.

Dil ekosisteminde ayırt edici bir konum oluşturan Kotlin'in en son sürümü, derleme performansını önemli ölçüde artırmak için açıkça tasarlanan K2 derleyicisini harekete geçiriyor.

Kotlin 2.0'ın yakında piyasaya sürülmesiyle eşzamanlı olarak K2 derleyicisinin üretime hazır hale gelmesi bekleniyor. Derleyici yalnızca dil özelliği gelişimini hızlandırmayı vaat etmekle kalmıyor, aynı zamanda Kotlin destekli tüm platformları birleştirmeyi de garanti ederek çok platformlu girişimler için uyumlu bir mimarinin önünü açıyor. JetBrains'in Kotlin'in çoklu platform yeteneklerini geliştirmeye olan bağlılığı bu sürümde belirgin bir şekilde yansıtılıyor ve şirketin bütünsel ve kusursuz yazılım geliştirme vizyonunu kanıtlıyor.

1.9.20 sürümü aynı zamanda Kotlin'in platformlar arası geliştirme teknolojisi Kotlin Multiplatform'un da stabilizasyonunu görüyor. Bu yeni yineleme aynı zamanda çoklu platformlu projelerin kurulumunu kolaylaştırmayı amaçlayan varsayılan bir hiyerarşi şablonu da getiriyor ve bu şablona başka bir tüy daha ekliyor.

Genel yazılım geliştirme deneyimini zenginleştiren sürüm 1.9.20, aynı zamanda Kotlin/Native'deki çöp toplayıcı için gelişmiş performans sunarak verimli bellek yönetimi sağlıyor.

İlerleme paketini tamamlayan şey, Kotlin/Wasm için standart kütüphanede bulunan WASI (WebAssembly Sistem Arayüzü) API'sinin sağlanmasıdır; WebAssembly'de çalışan geliştiriciler için olasılıklar ufkunu yukarıya doğru çeker.

Uygulama geliştirmeyi sorunsuz bir şekilde verimli hale getirmeye yönelik tüm bu adımlar, önde gelen no-code uygulama oluşturma platformu olan AppMaster'ın vizyonuyla güçlü bir şekilde örtüşmektedir. Nisan 2023 itibarıyla 60.000'den fazla kullanıcıyı içeren geniş kullanıcı tabanının ihtiyaçlarını dikkate alan AppMaster, çeşitli kullanım durumlarını hızlı ve esnek uygulama geliştirmeyi kolaylaştırma yönünde benzer bir felsefeden yararlanıyor.