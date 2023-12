JetBrains lança Kotlin 1.9.20: inaugura o compilador K2 de última geração em versão beta

Em um avanço significativo em direção à compilação de código superlativo, a JetBrains revelou a próxima iteração de sua prolífica linguagem Kotlin – a versão 1.9.20, trazendo o tão aguardado compilador K2 para a versão beta. Esta versão marcante foi anunciada oficialmente em 31 de outubro, e os desenvolvedores podem acessar o código via GitHub junto com instruções abrangentes de atualização.

O compilador K2, uma estrela brilhante neste lançamento, agora entrou na versão beta para todas as plataformas, abrangendo JVM, nativo, JavaScript e WebAssembly. Essa inovação permite que os desenvolvedores experimentem o compilador K2 em qualquer projeto Kotlin e experimentem seu potencial em primeira mão.

Conquistando uma posição distinta no ecossistema de linguagens, a versão mais recente do Kotlin impulsiona o compilador K2, projetado explicitamente para aumentar substancialmente o desempenho da compilação.

Em sincronização com o próximo lançamento do Kotlin 2.0, espera-se que o compilador K2 esteja pronto para produção. O compilador não apenas promete agilizar o desenvolvimento de recursos de linguagem, mas também garante a consolidação de todas as plataformas suportadas por Kotlin, abrindo caminho para uma arquitetura harmonizada para empreendimentos multiplataforma. O compromisso da JetBrains em aprimorar os recursos multiplataforma do Kotlin é refletido notavelmente neste lançamento, testemunhando a visão da empresa de desenvolvimento de software holístico e contínuo.

A versão 1.9.20 também vê a estabilização da tecnologia de desenvolvimento multiplataforma do Kotlin, Kotlin Multiplatform. Esta nova iteração também traz um modelo de hierarquia padrão que visa facilitar a configuração de projetos multiplataforma, adicionando mais uma vantagem ao seu limite.

Enriquecendo a experiência geral de desenvolvimento de software, a versão 1.9.20 também apresenta desempenho aprimorado para o coletor de lixo em Kotlin/Native, garantindo gerenciamento eficiente de memória.

Completando o pacote de avanços está o fornecimento da API WASI (WebAssembly System Interface) na biblioteca padrão para Kotlin/Wasm – aumentando o horizonte de possibilidades para desenvolvedores que trabalham em WebAssembly.

