JetBrains 发布 Kotlin 1.9.20：引入下一代 K2 编译器 Beta 版

JetBrains 向最高级代码编译迈出了一大步，推出了其多产的 Kotlin 语言的下一代版本 - 1.9.20 版本，将备受期待的 K2 编译器引入测试版。这一里程碑版本于 10 月 31 日正式发布，开发者可以通过 GitHub 访问代码以及全面的更新说明。

K2 编译器是本次发布中的一颗耀眼明星，现已进入所有平台的测试版，包括 JVM、本机、JavaScript 和 WebAssembly。这一突破使开发人员能够在任何 Kotlin 项目中试验 K2 编译器，并亲身体验其潜力。

最新版本的 Kotlin 推动了 K2 编译器的发展，在语言生态系统中占据了独特的地位，其明确设计的目的是大幅提高编译性能。

与即将推出的 Kotlin 2.0 同步，K2 编译器预计将实现生产就绪。该编译器不仅承诺加快语言功能开发，还确保整合所有 Kotlin 支持的平台，为多平台企业的协调架构铺平道路。 JetBrains 对提升 Kotlin 多平台功能的承诺在该版本中得到了显着体现，证明了该公司全面、无缝软件开发的愿景。

1.9.20 版本还见证了 Kotlin 的跨平台开发技术 Kotlin Multiplatform 的稳定化。这个新的迭代还带来了一个默认的层次结构模板，旨在简化多平台项目的设置，为其添加另一个功能。

1.9.20 版本丰富了整体软件开发体验，还增强了 Kotlin/Native 中垃圾收集器的性能，确保高效的内存管理。

Kotlin/Wasm 标准库中提供的 WASI（WebAssembly 系统接口）API 使一系列进步更加完善——为使用 WebAssembly 的开发人员提供了更多可能性。

所有这些在使应用程序开发无缝高效方面取得的进步与领先的no-code应用程序构建平台AppMaster的愿景产生了强烈共鸣。 AppMaster关注其广泛用户群（截至 2023 年 4 月，包括超过 60,000 名用户）的需求，利用类似的理念，促进快速、灵活的应用程序开发多样化的用例。