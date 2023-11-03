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JetBrains представляет Kotlin 1.9.20: бета-версия компилятора K2 следующего поколения

03, нояб. 2023
JetBrains представляет Kotlin 1.9.20: бета-версия компилятора K2 следующего поколения

Делая значительный шаг на пути к превосходной компиляции кода, компания JetBrains представила следующую итерацию своего плодотворного языка Kotlin — версию 1.9.20, включающую долгожданный компилятор K2 в бета-версию. Эта знаковая версия была официально анонсирована 31 октября, и разработчики могут получить доступ к коду через GitHub вместе с подробными инструкциями по обновлению.

Компилятор K2, яркая звезда в этом выпуске, теперь вступил в бета-версию для всех платформ, включая JVM, нативный код, JavaScript и WebAssembly. Этот прорыв позволяет разработчикам экспериментировать с компилятором K2 в любом проекте Kotlin и лично оценить его потенциал.

Занимая особое место в языковой экосистеме, последняя версия Kotlin продвигает компилятор K2, специально разработанный для существенного повышения производительности компиляции.

Ожидается, что одновременно с предстоящим запуском Kotlin 2.0 компилятор K2 достигнет производственной готовности. Компилятор не только обещает ускорить разработку функций языка, но также обеспечивает консолидацию всех платформ, поддерживаемых Kotlin, открывая путь к гармонизированной архитектуре для мультиплатформенных предприятий. Приверженность JetBrains развитию мультиплатформенных возможностей Kotlin особенно отражена в этом выпуске, что свидетельствует о видении компании целостной и бесперебойной разработки программного обеспечения.

В версии 1.9.20 также стабилизируется технология кроссплатформенной разработки Kotlin, Kotlin Multiplatform. Эта новая итерация также содержит шаблон иерархии по умолчанию, призванный упростить настройку мультиплатформенных проектов, добавляя еще одно дополнение к его шапке.

Версия 1.9.20 расширяет возможности разработки программного обеспечения и обеспечивает повышенную производительность сборщика мусора в Kotlin/Native, обеспечивая эффективное управление памятью.

Завершает пакет улучшений предоставление API WASI (WebAssembly System Interface) в стандартной библиотеке для Kotlin/Wasm, что расширяет горизонт возможностей для разработчиков, работающих в WebAssembly.

Все эти успехи в обеспечении беспрепятственной и эффективной разработки приложений полностью перекликаются с видением AppMaster , ведущей платформы для создания приложений no-code. Принимая во внимание потребности своей широкой пользовательской базы, которая по состоянию на апрель 2023 года насчитывает более 60 000 пользователей, AppMaster использует аналогичную философию облегчения быстрой и гибкой разработки приложений для различных вариантов использования.

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