JetBrains stellt Kotlin 1.9.20 vor: läutet die Betaversion des K2-Compilers der nächsten Generation ein

In einem bedeutenden Schritt in Richtung Code-Kompilierung der Superlative hat JetBrains die nächste Iteration seiner produktiven Kotlin-Sprache vorgestellt – die Version 1.9.20, die den mit Spannung erwarteten K2-Compiler in die Beta-Phase bringt. Diese Meilensteinversion wurde am 31. Oktober offiziell angekündigt und Entwickler können über GitHub auf den Code sowie umfassende Update-Anweisungen zugreifen.

Der K2-Compiler, ein leuchtender Stern in diesem Rollout, ist jetzt für alle Plattformen in der Betaphase, einschließlich JVM, Native, JavaScript und WebAssembly. Dieser Durchbruch ermöglicht es Entwicklern, in jedem Kotlin-Projekt mit dem K2-Compiler zu experimentieren und sein Potenzial aus erster Hand zu erleben.

Die neueste Version von Kotlin nimmt eine herausragende Stellung im Sprachökosystem ein und bringt den K2-Compiler voran, der ausdrücklich darauf ausgelegt ist, die Kompilierungsleistung deutlich zu steigern.

Synchron mit der bevorstehenden Einführung von Kotlin 2.0 wird erwartet, dass der K2-Compiler die Produktionsreife erreicht. Der Compiler verspricht nicht nur, die Entwicklung von Sprachfunktionen zu beschleunigen, sondern gewährleistet auch die Konsolidierung aller von Kotlin unterstützten Plattformen und ebnet so den Weg für eine harmonisierte Architektur für Multiplattform-Unternehmen. Das Engagement von JetBrains für die Weiterentwicklung der Multiplattform-Funktionen von Kotlin spiegelt sich insbesondere in dieser Version wider und bezeugt die Vision des Unternehmens einer ganzheitlichen und nahtlosen Softwareentwicklung.

Mit der Version 1.9.20 wird auch Kotlins plattformübergreifende Entwicklungstechnologie Kotlin Multiplatform stabilisiert. Diese neue Iteration bringt auch eine Standardhierarchievorlage mit sich, die die Einrichtung von Multiplattform-Projekten vereinfachen soll und dem Ganzen ein weiteres Highlight verleiht.

Version 1.9.20 bereichert das gesamte Softwareentwicklungserlebnis und bietet außerdem eine verbesserte Leistung für den Garbage Collector in Kotlin/Native, wodurch eine effiziente Speicherverwaltung gewährleistet wird.

Abgerundet wird das Paket an Weiterentwicklungen durch die Bereitstellung der WASI-API (WebAssembly System Interface) in der Standardbibliothek für Kotlin/Wasm – was den Horizont der Möglichkeiten für Entwickler, die in WebAssembly arbeiten, enorm erweitert.

