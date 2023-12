JetBrains onthult Kotlin 1.9.20: introduceert de volgende generatie K2-compiler in bèta

In een aanzienlijke stap richting overtreffende trap codecompilatie heeft JetBrains de volgende iteratie van zijn productieve Kotlin-taal onthuld: versie 1.9.20, waarmee de langverwachte K2-compiler in bèta wordt gebracht. Deze mijlpaalversie werd officieel aangekondigd op 31 oktober en ontwikkelaars hebben via GitHub toegang tot de code, samen met uitgebreide update-instructies.

De K2-compiler, een stralende ster in deze uitrol, is nu in bèta voor alle platforms, inclusief JVM, native, JavaScript en WebAssembly. Deze doorbraak stelt ontwikkelaars in staat om in elk Kotlin-project met de K2-compiler te experimenteren en de mogelijkheden ervan uit de eerste hand te ervaren.

De nieuwste release van Kotlin, die een onderscheidende positie in het taalecosysteem inneemt, stimuleert de K2-compiler, die expliciet is ontworpen om de compilatieprestaties substantieel te verbeteren.

Gelijktijdig met de aanstaande lancering van Kotlin 2.0 wordt verwacht dat de K2-compiler productiegereed zal zijn. De compiler belooft niet alleen de ontwikkeling van taalfuncties te versnellen, maar zorgt er ook voor dat alle door Kotlin ondersteunde platforms worden geconsolideerd, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor een geharmoniseerde architectuur voor multiplatform-ondernemingen. De toewijding van JetBrains om de multiplatformmogelijkheden van Kotlin te bevorderen wordt duidelijk weerspiegeld in deze release, die getuigt van de visie van het bedrijf op holistische en naadloze softwareontwikkeling.

De 1.9.20-versie ziet ook de stabilisatie van Kotlin's platformonafhankelijke ontwikkelingstechnologie, Kotlin Multiplatform. Deze nieuwe iteratie brengt ook een standaard hiërarchiesjabloon met zich mee, gericht op het vereenvoudigen van het opzetten van multiplatformprojecten, en voegt nog een pluim aan de pet toe.

Versie 1.9.20 verrijkt de algehele softwareontwikkelingservaring en biedt ook verbeterde prestaties voor de garbage collector in Kotlin/Native, waardoor efficiënt geheugenbeheer wordt gegarandeerd.

Het pakket aan verbeteringen wordt afgerond met de voorziening voor de WASI (WebAssembly System Interface) API in de standaardbibliotheek voor Kotlin/Wasm – waardoor de horizon van mogelijkheden omhoog gaat voor ontwikkelaars die in WebAssembly werken.

