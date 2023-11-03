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JetBrains تكشف النقاب عن Kotlin 1.9.20: الإعلان عن مترجم K2 من الجيل التالي في الإصدار التجريبي

Nov 03, 2023
JetBrains تكشف النقاب عن Kotlin 1.9.20: الإعلان عن مترجم K2 من الجيل التالي في الإصدار التجريبي

في خطوة مهمة نحو تجميع الأكواد الفائقة، كشفت JetBrains عن الإصدار التالي من لغة Kotlin الغزيرة - الإصدار 1.9.20، الذي جلب مترجم K2 الذي طال انتظاره إلى النسخة التجريبية. تم الإعلان عن هذا الإصدار المميز رسميًا في 31 أكتوبر، ويمكن للمطورين الوصول إلى الكود عبر GitHub بالإضافة إلى تعليمات التحديث الشاملة.

لقد دخل الآن مترجم K2، وهو نجم ساطع في هذا الإصدار التجريبي، في مرحلة تجريبية لجميع الأنظمة الأساسية، بما في ذلك JVM وNative وJavaScript وWebAssembly. يسمح هذا الإنجاز للمطورين بتجربة مترجم K2 في أي مشروع Kotlin وتجربة إمكاناته بشكل مباشر.

يحتل الإصدار الأخير من Kotlin مكانة مميزة في النظام البيئي للغة، وهو يدفع مترجم K2، المصمم بشكل واضح لتعزيز أداء الترجمة بشكل كبير.

بالتزامن مع الإطلاق القادم لـ Kotlin 2.0، من المتوقع أن يحقق مترجم K2 جاهزية الإنتاج. لا يعد المترجم بتسريع تطوير ميزات اللغة فحسب، بل يضمن أيضًا دمج جميع الأنظمة الأساسية المدعومة من Kotlin، مما يمهد الطريق لبنية متجانسة للمشاريع متعددة المنصات. ينعكس التزام JetBrains بتطوير قدرات Kotlin على الأنظمة الأساسية المتعددة بشكل ملحوظ في هذا الإصدار، مما يشهد على رؤية الشركة لتطوير البرامج بشكل شامل وسلس.

يشهد الإصدار 1.9.20 أيضًا استقرار تقنية التطوير عبر الأنظمة الأساسية لـ Kotlin، Kotlin Multiplatform. يجلب هذا التكرار الجديد أيضًا قالب تسلسل هرمي افتراضي يهدف إلى تسهيل إعداد المشاريع متعددة المنصات، مما يضيف لمسة أخرى إلى الحد الأقصى.

من خلال إثراء تجربة تطوير البرامج الشاملة، يتميز الإصدار 1.9.20 أيضًا بأداء محسّن لأداة تجميع البيانات المهملة في Kotlin/Native، مما يضمن إدارة فعالة للذاكرة.

استكمال حزمة التطورات هو توفير واجهة برمجة تطبيقات WASI (WebAssembly System Interface) في المكتبة القياسية لـ Kotlin/Wasm - مما يزيد من أفق الإمكانيات للمطورين الذين يعملون في WebAssembly.

كل هذه الخطوات في جعل تطوير التطبيقات يتسم بالكفاءة بسلاسة يتوافق بقوة مع رؤية AppMaster ، وهي منصة رائدة لبناء التطبيقات no-code. نظرًا لاحتياجات قاعدة المستخدمين الواسعة، والتي تضم أكثر من 60.000 مستخدم اعتبارًا من أبريل 2023، تستفيد AppMaster من فلسفة مماثلة تتمثل في تسهيل التطوير السريع والمرن لحالات الاستخدام المتنوعة للتطبيقات.

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