Apple a dévoilé la dernière itération d'iPadOS, iPadOS 17, lors de l'événement WWDC 2023. La nouvelle version s'appuie sur son prédécesseur tout en introduisant plusieurs mises à jour significatives, notamment des widgets améliorés, une personnalisation de l'écran d'accueil proche des appareils iPhone et de nouvelles apps natives comme l'app Santé et une app Notes mise à jour.

Craig Federighi, un dirigeant d'Apple, a annoncé lors de la présentation : "Nos utilisateurs adorent personnaliser l'écran de verrouillage de l'iPhone, c'est pourquoi nous transposons cette expérience sur l'iPad". Il a fait cette déclaration alors qu'une vidéo présentait les nouvelles fonctionnalités de l'arrière-plan de l'écran d'accueil. Comme sur l'iPhone, les utilisateurs peuvent désormais personnaliser leur écran d'accueil en sélectionnant une galerie d'images tournantes, différentes horloges et des widgets améliorés.

Une autre mise à jour notable est la possibilité pour les utilisateurs d'interagir directement avec les applications par le biais des widgets de l'écran d'accueil et de l'écran de verrouillage. Cette fonctionnalité fondamentale était absente des précédentes versions de l'iPadOS d'Apple, ce qui laissait une lacune importante que l'iPadOS 17 comble désormais en permettant aux utilisateurs de cocher les tâches à effectuer directement à partir du widget.

Des activités en direct ont également été ajoutées à l'écran de verrouillage de l'iPad. Comme sur l'iPhone, le widget d'activités en direct d'Uber Eats affiche désormais l'état de la commande la plus récente sans que l'utilisateur ait à actualiser l'application manuellement.

Apple a annoncé plusieurs autres améliorations et modifications mineures dans l'iPadOS 17. Par exemple, lorsqu'il est connecté à un écran externe doté d'une webcam, l'iPad pourra désormais accéder à la caméra présente sur l'écran et l'utiliser. Le gestionnaire de scène a également été mis à jour avec de nouvelles dispositions.

Freeform, l'application de tableau blanc collaboratif de l'iPad, a été dotée de nouveaux outils et d'un outil de suivi du flux de travail, permettant aux utilisateurs de surveiller l'avancement du projet au fil du temps. En outre, l'application Notes dispose désormais de la fonction de remplissage automatique pour les PDF.

La sortie de l'iPadOS 17 est prévue pour l'automne 2023.