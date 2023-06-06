Apple, WWDC 2023 etkinliği sırasında iPadOS'in en son sürümü olan iPadOS 17'yi ortaya çıkardı. Yeni sürüm, önceki sürümü temel alır ve geliştirilmiş widget'lar, iPhone cihazlarına benzer ana ekran özelleştirmesi ve Sağlık uygulaması ve güncellenmiş Notes uygulaması gibi yeni yerel uygulamalar dahil olmak üzere birçok önemli yükseltme sunar.

Bir Apple yöneticisi olan Craig Federighi sunum sırasında "Kullanıcılarımız iPhone kilit ekranını kişiselleştirmeye bayılıyor, bu yüzden bu deneyimi iPad'e getiriyoruz" dedi. Açıklamayı, yeni Ana Ekran arka plan yeteneklerini sergileyen bir video olarak yaptı. iPhone'a benzer şekilde, kullanıcılar artık dönen bir resim galerisi, farklı saatler ve geliştirilmiş widget'lar seçerek Ana Ekranlarını özelleştirebilirler.

Bir başka önemli güncelleme, kullanıcıların Ana Ekran ve Kilit Ekranı widget'ları aracılığıyla uygulamalarla doğrudan etkileşim kurma yeteneğidir. Bu temel özellik, Apple'ın önceki iPadOS uygulamalarında yoktu ve iPadOS 17'nin artık kullanıcıların yapılacakları doğrudan pencere öğesinden kontrol etmelerini sağlayarak doldurduğu önemli bir boşluk bıraktı.

Canlı Etkinlikler, iPad'in Kilit Ekranına da eklendi. iPhone'da görüldüğü gibi, Uber Eats Live etkinlikleri widget'ı artık kullanıcıların uygulamayı manuel olarak yenilemesine gerek kalmadan en son sipariş durumunu gösterecek.

Apple, iPadOS 17'de birkaç başka küçük iyileştirme ve değişiklik duyurdu. Örneğin, bir web kamerası ile harici bir monitöre bağlandığında, iPad artık monitörde bulunan kameraya erişebilecek ve onu kullanabilecek. Stage Manager da yeni düzenlerle güncellendi.

iPad'in işbirliğine dayalı beyaz tahta uygulaması Freeform, kullanıcıların projenin zaman içindeki ilerlemesini izlemesine olanak tanıyan yeni araçlara ve bir iş akışı izleyiciye kavuştu. Ayrıca, Notes uygulaması artık PDF'ler için otomatik doldurma özelliğine sahiptir.

iPadOS 17'nin 2023 Sonbaharında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Apple'ın yükseltmelerinin yanı sıra, no-code teknolojilerin benimsenmesi teknoloji endüstrisinde hızla artıyor. AppMaster.io gibi platformlar ile kullanıcılar arka uç, web ve mobil uygulamaları hızla ve uygun maliyetle oluşturarak teknik borcu azaltabilir ve tüm süreci düzene sokabilir. Teknolojideki bu heyecan verici gelişme, hem bireyler hem de işletmeler için yakından takip edilmesi gereken bir gelişmedir.