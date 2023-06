Apple ha rivelato l'ultima iterazione di iPadOS, iPadOS 17, durante l'evento WWDC 2023. La nuova versione si basa sul suo predecessore e introduce diversi aggiornamenti significativi, tra cui widget migliorati, personalizzazione della schermata iniziale simile a quella dei dispositivi iPhone e nuove app native come l'app Salute e un'app Note aggiornata.

Craig Federighi, dirigente Apple, ha annunciato durante la presentazione: "I nostri utenti amano personalizzare la schermata di blocco dell'iPhone, quindi stiamo portando questa esperienza sull'iPad". Ha fatto questa dichiarazione mentre un video mostrava le nuove funzionalità di sfondo della schermata iniziale. Analogamente all'iPhone, gli utenti possono ora personalizzare la propria schermata iniziale selezionando una galleria di immagini a rotazione, diversi orologi e widget migliorati.

Un altro aggiornamento degno di nota è la possibilità per gli utenti di interagire direttamente con le app attraverso i widget della schermata iniziale e della schermata di blocco. Questa caratteristica fondamentale è stata assente nelle precedenti implementazioni di Apple per iPadOS, lasciando una lacuna significativa che ora iPadOS 17 colma consentendo agli utenti di controllare le cose da fare direttamente dal widget.

Le attività live sono state aggiunte anche alla schermata di blocco dell'iPad. Come già visto su iPhone, il widget delle attività live di Uber Eats mostra ora lo stato dell'ordine più recente senza che gli utenti debbano aggiornare manualmente l'app.

Apple ha annunciato numerosi altri miglioramenti e modifiche minori in iPadOS 17. Ad esempio, quando viene collegato a un monitor esterno con webcam, l'iPad è ora in grado di accedere e utilizzare la fotocamera presente sul monitor. Anche lo Stage Manager è stato aggiornato con nuovi layout.

L'applicazione di lavagna collaborativa per iPad, Freeform, ha ricevuto nuovi strumenti e un tracker del flusso di lavoro, che consente agli utenti di monitorare l'avanzamento del progetto nel tempo. Inoltre, l'app Note possiede ora la capacità di riempire automaticamente i PDF.

Il rilascio di iPadOS 17 è previsto per l'autunno 2023.