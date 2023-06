A Apple revelou a mais recente iteração do iPadOS, o iPadOS 17, durante o evento WWDC 2023. A nova versão baseia-se no seu antecessor e introduz várias atualizações significativas, incluindo widgets melhorados, personalização do ecrã inicial semelhante aos dispositivos iPhone e novas aplicações nativas, como a aplicação Saúde e uma aplicação Notas atualizada.

Craig Federighi, um executivo da Apple, anunciou durante a apresentação, "Os nossos utilizadores adoram personalizar o ecrã de bloqueio do iPhone, por isso estamos a trazer essa experiência para o iPad." A declaração foi feita enquanto um vídeo mostrava as novas capacidades de fundo do ecrã inicial. À semelhança do iPhone, os utilizadores podem agora personalizar o seu ecrã inicial seleccionando uma galeria rotativa de imagens, diferentes relógios e widgets melhorados.

Outra actualização notável é a possibilidade de os utilizadores interagirem directamente com as aplicações através dos widgets do ecrã inicial e do ecrã de bloqueio. Esta funcionalidade fundamental esteve ausente das implementações anteriores do iPadOS da Apple, deixando uma lacuna significativa que o iPadOS 17 preenche agora ao permitir que os utilizadores verifiquem itens de tarefas directamente a partir do widget.

As Actividades em directo também foram adicionadas ao ecrã de bloqueio do iPad. Tal como acontece no iPhone, o widget de actividades em directo do Uber Eats apresenta agora o estado mais recente dos pedidos, sem que os utilizadores tenham de actualizar a aplicação manualmente.

A Apple anunciou várias outras pequenas melhorias e modificações no iPadOS 17. Por exemplo, quando ligado a um monitor externo com uma webcam, o iPad passa a poder aceder e utilizar a câmara presente no monitor. O Stage Manager também foi actualizado com novos layouts.

A aplicação de quadro branco colaborativo do iPad, Freeform, recebeu novas ferramentas e um monitor de fluxo de trabalho, permitindo aos utilizadores acompanhar o progresso do projecto ao longo do tempo. Além disso, a aplicação Notas possui agora a capacidade de preenchimento automático de PDFs.

Espera-se que o iPadOS 17 seja lançado no outono de 2023.