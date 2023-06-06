На мероприятии WWDC 2023 компания Apple представила последнюю итерацию iPadOS - iPadOS 17. Новая версия основана на своей предшественнице и в то же время представляет несколько значительных обновлений, включая улучшенные виджеты, персонализацию домашнего экрана по аналогии с устройствами iPhone, а также новые собственные приложения, такие как приложение "Здоровье" и обновлённое приложение "Заметки".

Крейг Федериги, руководитель Apple, заявил во время презентации: "Наши пользователи любят персонализировать экран блокировки iPhone, поэтому мы переносим этот опыт на iPad". Он сделал это заявление во время видеоролика, демонстрирующего новые фоновые возможности главного экрана. Как и в iPhone, пользователи теперь могут персонализировать свой главный экран, выбрав вращающуюся галерею изображений, различные часы и улучшенные виджеты.

Еще одним заметным обновлением является возможность прямого взаимодействия пользователей с приложениями через виджеты на главном экране и экране блокировки. Эта фундаментальная функция отсутствовала в предыдущих версиях iPadOS от Apple, оставляя значительный пробел, который iPadOS 17 теперь восполняет, позволяя пользователям отмечать пункты дел прямо из виджета.

Живые действия также были добавлены на экран блокировки iPad. Как и на iPhone, виджет Uber Eats Live activities теперь будет отображать последний статус заказа без необходимости обновлять приложение вручную.

Apple анонсировала еще несколько мелких улучшений и модификаций в iPadOS 17. Например, при подключении к внешнему монитору с веб-камерой iPad теперь сможет получить доступ и использовать камеру, имеющуюся на мониторе. Диспетчер сцены также был обновлен новыми макетами.

Приложение для совместной работы с доской Freeform на iPad получило новые инструменты и трекер рабочего процесса, позволяющий пользователям следить за ходом проекта в течение долгого времени. Кроме того, приложение "Заметки" теперь обладает функцией автозаполнения PDF-файлов.

Выход iPadOS 17 ожидается осенью 2023 года. Помимо обновлений Apple, технологии no-code активно внедряются во всей технологической индустрии. С помощью таких платформ, как AppMaster.io, пользователи могут быстро и экономически эффективно создавать внутренние, веб- и мобильные приложения, сокращая технический долг и оптимизируя весь процесс. За этим захватывающим развитием технологий стоит следить как частным лицам, так и компаниям.