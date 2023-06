Apple heeft de nieuwste versie van iPadOS, iPadOS 17, onthuld tijdens het WWDC 2023-evenement. De nieuwe versie bouwt voort op zijn voorganger en introduceert een aantal belangrijke verbeteringen, waaronder verbeterde widgets, een homescreen dat vergelijkbaar is met dat van iPhone-apparaten en nieuwe native apps zoals de Gezondheids-app en een bijgewerkte Notities-app.

Craig Federighi, een leidinggevende van Apple, kondigde tijdens de presentatie aan: "Onze gebruikers zijn dol op het personaliseren van het iPhone-vergrendelscherm, dus we brengen die ervaring naar iPad." Hij deed deze uitspraak terwijl een video de nieuwe achtergrondmogelijkheden van het startscherm liet zien. Net als op de iPhone kunnen gebruikers nu hun startscherm aanpassen door een roterende galerij met afbeeldingen, verschillende klokken en verbeterde widgets te selecteren.

Een andere opmerkelijke update is de mogelijkheid voor gebruikers om direct met apps te communiceren via de widgets op het startscherm en vergrendelscherm. Deze fundamentele functie ontbrak in eerdere iPadOS-implementaties van Apple, waardoor er een grote leemte ontstond die iPadOS 17 nu opvult door gebruikers in staat te stellen to-do-items direct vanuit de widget af te vinken.

Live activiteiten zijn ook toegevoegd aan het vergrendelscherm van de iPad. Net als op de iPhone zal de Uber Eats Live activiteiten-widget nu de meest recente bestelstatus weergeven zonder dat gebruikers de app handmatig hoeven te verversen.

Apple heeft nog een aantal andere kleine verbeteringen en aanpassingen aangekondigd in iPadOS 17. Wanneer de iPad bijvoorbeeld is aangesloten op een extern beeldscherm met een webcam, kan de iPad nu de camera op het beeldscherm gebruiken. De Stage Manager is ook bijgewerkt met nieuwe lay-outs.

Freeform, de app voor samenwerkende whiteboards op iPad, heeft nieuwe tools en een workflow tracker gekregen, zodat gebruikers de voortgang van het project in de loop van de tijd kunnen volgen. Bovendien beschikt de Notities-app nu over de mogelijkheid om PDF's automatisch in te vullen.

iPadOS 17 wordt naar verwachting in het najaar van 2023 uitgebracht. Naast de upgrades van Apple is de toepassing van no-code technologieën in de hele tech-industrie in opmars. Met platforms als AppMaster.io kunnen gebruikers snel en kosteneffectief backend-, web- en mobiele applicaties maken, waardoor de technische schuld afneemt en het hele proces wordt gestroomlijnd. Deze opwindende ontwikkeling in de technologie is er een om in de gaten te houden voor zowel individuen als bedrijven.