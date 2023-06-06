苹果在WWDC 2023大会上披露了iPadOS的最新迭代，即iPadOS 17。新版本建立在其前身的基础上，同时引入了几个重要的升级，包括增强的小部件，类似于iPhone设备的主屏幕定制，以及新的本地应用，如健康应用和更新的笔记应用。

苹果公司高管Craig Federighi在发布会上宣布："我们的用户喜欢个性化的iPhone锁屏，所以我们要把这种体验带到iPad上。"他是在一段视频展示新的主屏幕背景功能时作出这一声明的。与iPhone类似，用户现在可以通过选择旋转的图片库、不同的时钟和改进的小工具来定制他们的主屏幕。

另一个值得注意的更新是，用户可以通过主屏幕和锁屏小工具直接与应用程序互动。这一基本功能在苹果早期的iPadOS实施中一直没有出现，留下了一个重要的空白，而iPadOS 17现在通过让用户直接从小工具上勾选待办事项来填补这一空白。

实时活动也被添加到iPad的锁屏中。正如在iPhone上看到的那样，Uber Eats实时活动小组件现在将显示最新的订单状态，而不需要用户手动刷新应用程序。

苹果宣布了iPadOS 17中的其他几项小的增强和修改。例如，当连接到带有网络摄像头的外部显示器时，iPad现在将能够访问和使用显示器上存在的摄像头。舞台管理器也被更新为新的布局。

iPad的协作式白板应用Freeform获得了新的工具和工作流程跟踪器，使用户能够监测项目的长期进展。此外，笔记应用现在拥有了PDF的自动填充能力。

iPadOS 17预计将于2023年秋季发布。除了苹果的升级，整个科技行业对no-code 技术的采用也在激增。通过像AppMaster.io这样的平台，用户可以快速、低成本地创建后台、网络和移动应用程序，减少技术债务并简化整个过程。对于个人和企业来说，这一令人兴奋的技术发展是值得关注的。