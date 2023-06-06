كشفت Apple عن أحدث إصدار من iPadOS ، iPadOS 17 ، خلال حدث WWDC 2023. يعتمد الإصدار الجديد على سابقتها مع تقديم العديد من الترقيات المهمة ، بما في ذلك الحاجيات المحسنة ، وتخصيص الشاشة الرئيسية مثل أجهزة iPhone ، والتطبيقات الأصلية الجديدة مثل تطبيق Health وتطبيق Notes المحدث.

أعلن Craig Federighi ، أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة Apple ، خلال العرض التقديمي ، "يحب مستخدمونا تخصيص شاشة قفل iPhone ، لذا فنحن نقدم هذه التجربة إلى iPad." وقد أدلى بهذا التصريح أثناء عرض مقطع فيديو لإمكانيات خلفية الشاشة الرئيسية الجديدة. على غرار iPhone ، يمكن للمستخدمين الآن تخصيص شاشتهم الرئيسية عن طريق تحديد معرض الصور الدورية والساعات المختلفة والأدوات المحسّنة.

تحديث ملحوظ آخر هو قدرة المستخدمين على التفاعل مباشرة مع التطبيقات من خلال الحاجيات الشاشة الرئيسية وشاشة القفل. كانت هذه الميزة الأساسية غائبة عن تطبيقات iPadOS السابقة من Apple ، مما ترك فجوة كبيرة يملأها iPadOS 17 الآن من خلال تمكين المستخدمين من التحقق من عناصر المهام مباشرة من الأداة.

تمت إضافة الأنشطة المباشرة أيضًا إلى شاشة قفل iPad. كما هو موضح على iPhone ، ستعرض أداة أنشطة Uber Eats Live الآن حالة الطلب الأحدث دون الحاجة إلى قيام المستخدمين بتحديث التطبيق يدويًا.

أعلنت شركة Apple عن العديد من التحسينات والتعديلات الطفيفة الأخرى في iPadOS 17. على سبيل المثال ، عند الاتصال بشاشة خارجية مزودة بكاميرا ويب ، سيتمكن iPad الآن من الوصول إلى الكاميرا الموجودة على الشاشة واستخدامها. تم أيضًا تحديث مدير المسرح بتخطيطات جديدة.

تلقى تطبيق السبورة البيضاء التعاوني من iPad ، Freeform ، أدوات جديدة ومتعقب لسير العمل ، مما يتيح للمستخدمين مراقبة تقدم المشروع بمرور الوقت. علاوة على ذلك ، يمتلك تطبيق Notes الآن إمكانية التعبئة التلقائية لملفات PDF.

من المتوقع أن يتم إصدار iPadOS 17 في خريف 2023. إلى جانب ترقيات Apple ، تزايد اعتماد التقنيات no-code في جميع أنحاء صناعة التكنولوجيا. باستخدام منصات مثل AppMaster.io ، يمكن للمستخدمين إنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية بسرعة وفعالية من حيث التكلفة ، مما يقلل الديون التقنية ويبسط العملية برمتها. هذا التطور المثير في التكنولوجيا هو واحد يجب مراقبته لكل من الأفراد والشركات.