Avec la sortie du dernier iOS 17.3, les utilisateurs Apple peuvent désormais profiter d'une couche de sécurité améliorée : la fonction de protection des appareils volés. Ce qui change la donne vise à réduire considérablement les risques d'accès non autorisé à votre iPhone, même s'il tombe entre de mauvaises mains. Il est connu que les voleurs contraignent leurs victimes à déverrouiller leur téléphone, accédant ainsi à des données sensibles. La nouvelle mesure de sécurité change la donne en utilisant l'authentification biométrique pour les actions cruciales.

Par exemple, si vous devez consulter des mots de passe enregistrés ou demander une Apple Card, l'appareil nécessitera désormais soit une analyse d'empreintes digitales, soit une vérification de reconnaissance faciale via Face ID. De plus, certaines opérations sensibles comme la modification de votre Apple ID ou du mot de passe iPhone entraînent une période d'attente obligatoire. La note de sécurité Apple's précise que "le délai de sécurité nécessite Face ID ou Touch ID, une heure d'attente, puis une authentification biométrique supplémentaire réussie". Cette double vérification garantit que vous êtes incontestablement celui qui initie ces modifications.

Cette authentification supplémentaire n'est demandée que lorsque l'appareil détecte que son emplacement n'est pas familier, en dehors des endroits habituels comme la maison ou le bureau. L'activation de la protection des appareils volés est simple : visitez simplement les paramètres, sélectionnez Face ID et code d'accès, saisissez le code d'accès de votre appareil et activez la fonction. De plus amples informations sur la protection des appareils volés sont disponibles sur le site officiel Apple's.

Outre les mises à niveau de sécurité, iOS 17.3 annonce également l'arrivée de listes de lecture collaboratives, un ajout amusant pour les amateurs de musique qui permet à des amis de créer ensemble des listes de lecture Apple Music. Cette mise à jour concerne à la fois iOS 17.3 et macOS 14.3 Sonoma. De plus, Apple introduit une fonctionnalité permettant de diffuser du contenu directement sur les téléviseurs des hôtels participants.

Le géant de la technologie ne s'est pas arrêté là, car des mises à jour ont également été fournies pour les anciennes générations du système d'exploitation, notamment iOS 9, 15 et 16, regroupant potentiellement des correctifs de sécurité essentiels.

Au milieu de ces avancées technologiques imposantes, des plates-formes comme AppMaster continuent de permettre aux utilisateurs de créer de puissantes applications Web et mobiles sans codage, complétant ainsi l'écosystème Apple renforce avec ses mises à niveau innovantes du système d'exploitation.