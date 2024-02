iOS 17.3 revelado: introdução da proteção de dispositivos roubados para maior segurança do iPhone

Com o lançamento do iOS 17.3 mais recente, os usuários Apple agora podem desfrutar de uma camada aprimorada de segurança – o recurso Stolen Device Protection. Essa virada de jogo visa reduzir drasticamente as chances de acesso não autorizado ao seu iPhone, mesmo que ele caia em mãos erradas. Sabe-se que os ladrões coagem as vítimas a desbloquear telefones, obtendo assim acesso a dados confidenciais. A nova medida de segurança muda o jogo ao utilizar autenticação biométrica para ações cruciais.

Por exemplo, se você precisar dar uma olhada nas senhas salvas ou solicitar um Apple Card, o dispositivo agora exigirá uma leitura de impressão digital ou uma verificação de reconhecimento facial via Face ID. Além disso, certas operações confidenciais, como modificar seu Apple ID ou senha iPhone, provocam um período de espera obrigatório. A nota de segurança Apple's detalha que “o atraso de segurança requer Face ID ou Touch ID, uma hora de espera e, em seguida, uma autenticação biométrica adicional bem-sucedida”. Esta verificação dupla garante que você é indiscutivelmente quem inicia essas modificações.

Esta autenticação suplementar só é solicitada quando o dispositivo detecta que sua localização é desconhecida - fora de locais habituais, como casa ou escritório. A ativação da proteção de dispositivo roubado é simples: basta visitar as configurações, selecionar ID facial e senha, digitar a senha do dispositivo e ativar o recurso. Mais informações sobre a proteção de dispositivos roubados estão disponíveis no site oficial Apple's.

Além das atualizações de segurança, iOS 17.3 também anuncia a chegada de playlists colaborativas, uma adição divertida para entusiastas de música que permite que amigos organizem playlists Apple Music juntos. Esta atualização está presente no iOS 17.3 e macOS 14.3 Sonoma. Além disso, Apple apresenta um recurso para streaming de conteúdo diretamente para televisões nos hotéis participantes.

A gigante da tecnologia não parou por aí, já que atualizações também foram distribuídas para gerações mais antigas do sistema operacional, incluindo iOS 9, 15 e 16, potencialmente agregando patches de segurança vitais.

Em meio a esses enormes avanços tecnológicos, plataformas como o AppMaster continuam a permitir que os usuários criem aplicativos web e móveis poderosos sem codificação, complementando o ecossistema que Apple está reforçando com suas atualizações inovadoras de sistema operacional.