تم الكشف عن iOS 17.3: تقديم حماية الأجهزة المسروقة لتعزيز أمان iPhone

مع إصدار أحدث إصدار iOS 17.3 ، يمكن لمستخدمي Apple الآن الاستمتاع بطبقة محسنة من الأمان - ميزة حماية الأجهزة المسروقة. يهدف هذا التغيير الجذري إلى تقليل احتمالات الوصول غير المصرح به إلى iPhone الخاص بك بشكل كبير، حتى لو وقع في الأيدي الخطأ. ومن المعروف أن اللصوص يقومون بإجبار الضحايا على فتح الهواتف، وبالتالي الوصول إلى البيانات الحساسة. يعمل الإجراء الأمني ​​الجديد على تبديل اللعبة من خلال استخدام المصادقة البيومترية للإجراءات الحاسمة.

على سبيل المثال، إذا كنت بحاجة إلى إلقاء نظرة سريعة على كلمات المرور المحفوظة أو التقدم بطلب للحصول على Apple Card ، فسيتطلب الجهاز الآن إما فحص بصمات الأصابع أو التحقق من التعرف على الوجه عبر Face ID. بالإضافة إلى ذلك، تؤدي بعض العمليات الحساسة مثل تعديل Apple ID أو رمز مرور iPhone الخاص بك إلى فترة انتظار إلزامية. توضح مذكرة الأمان Apple's أن "التأخير الأمني ​​يتطلب Face ID أو Touch ID، وانتظار لمدة ساعة، ثم مصادقة بيومترية ناجحة إضافية." يضمن هذا التحقق المزدوج أنك أنت من يبدأ هذه التعديلات بلا منازع.

لا يتم طلب هذه المصادقة الإضافية إلا عندما يكتشف الجهاز أن موقعه غير مألوف - خارج الأماكن المعتادة مثل المنزل أو المكتب. يعد تنشيط حماية الأجهزة المسروقة أمرًا بسيطًا: ما عليك سوى زيارة الإعدادات، وتحديد Face ID ورمز المرور، وإدخال رمز المرور الخاص بجهازك، وتشغيل الميزة. تتوفر المزيد من المعلومات حول حماية الأجهزة المسروقة على الموقع الرسمي Apple's.

وبصرف النظر عن ترقيات الأمان، يبشر iOS 17.3 أيضًا بوصول قوائم التشغيل التعاونية، وهي إضافة ممتعة لعشاق الموسيقى تتيح للأصدقاء تنظيم قوائم تشغيل Apple Music معًا. يعمل هذا التحديث على تشغيل كل من iOS 17.3 و macOS 14.3 Sonoma. بالإضافة إلى ذلك، تقدم Apple ميزة لبث المحتوى مباشرة إلى أجهزة التلفزيون في الفنادق المشاركة.

ولم يتوقف عملاق التكنولوجيا عند هذا الحد، حيث تم أيضًا توزيع التحديثات للأجيال الأقدم من نظام التشغيل، بما في ذلك iOS 9 و15 و16، ومن المحتمل أن تكون مجمعة في تصحيحات أمنية حيوية.

وسط هذه التطورات التقنية الهائلة، تواصل منصات مثل AppMaster تمكين المستخدمين من إنشاء تطبيقات ويب وجوال قوية دون الحاجة إلى برمجة، مما يكمل النظام البيئي الذي تعمل Apple على تعزيزه من خلال ترقيات نظام التشغيل المبتكرة.