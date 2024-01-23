Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

تم الكشف عن iOS 17.3: تقديم حماية الأجهزة المسروقة لتعزيز أمان iPhone

Jan 23, 2024
تم الكشف عن iOS 17.3: تقديم حماية الأجهزة المسروقة لتعزيز أمان iPhone

مع إصدار أحدث إصدار iOS 17.3 ، يمكن لمستخدمي Apple الآن الاستمتاع بطبقة محسنة من الأمان - ميزة حماية الأجهزة المسروقة. يهدف هذا التغيير الجذري إلى تقليل احتمالات الوصول غير المصرح به إلى iPhone الخاص بك بشكل كبير، حتى لو وقع في الأيدي الخطأ. ومن المعروف أن اللصوص يقومون بإجبار الضحايا على فتح الهواتف، وبالتالي الوصول إلى البيانات الحساسة. يعمل الإجراء الأمني ​​الجديد على تبديل اللعبة من خلال استخدام المصادقة البيومترية للإجراءات الحاسمة.

على سبيل المثال، إذا كنت بحاجة إلى إلقاء نظرة سريعة على كلمات المرور المحفوظة أو التقدم بطلب للحصول على Apple Card ، فسيتطلب الجهاز الآن إما فحص بصمات الأصابع أو التحقق من التعرف على الوجه عبر Face ID. بالإضافة إلى ذلك، تؤدي بعض العمليات الحساسة مثل تعديل Apple ID أو رمز مرور iPhone الخاص بك إلى فترة انتظار إلزامية. توضح مذكرة الأمان Apple's أن "التأخير الأمني ​​يتطلب Face ID أو Touch ID، وانتظار لمدة ساعة، ثم مصادقة بيومترية ناجحة إضافية." يضمن هذا التحقق المزدوج أنك أنت من يبدأ هذه التعديلات بلا منازع.

لا يتم طلب هذه المصادقة الإضافية إلا عندما يكتشف الجهاز أن موقعه غير مألوف - خارج الأماكن المعتادة مثل المنزل أو المكتب. يعد تنشيط حماية الأجهزة المسروقة أمرًا بسيطًا: ما عليك سوى زيارة الإعدادات، وتحديد Face ID ورمز المرور، وإدخال رمز المرور الخاص بجهازك، وتشغيل الميزة. تتوفر المزيد من المعلومات حول حماية الأجهزة المسروقة على الموقع الرسمي Apple's.

وبصرف النظر عن ترقيات الأمان، يبشر iOS 17.3 أيضًا بوصول قوائم التشغيل التعاونية، وهي إضافة ممتعة لعشاق الموسيقى تتيح للأصدقاء تنظيم قوائم تشغيل Apple Music معًا. يعمل هذا التحديث على تشغيل كل من iOS 17.3 و macOS 14.3 Sonoma. بالإضافة إلى ذلك، تقدم Apple ميزة لبث المحتوى مباشرة إلى أجهزة التلفزيون في الفنادق المشاركة.

ولم يتوقف عملاق التكنولوجيا عند هذا الحد، حيث تم أيضًا توزيع التحديثات للأجيال الأقدم من نظام التشغيل، بما في ذلك iOS 9 و15 و16، ومن المحتمل أن تكون مجمعة في تصحيحات أمنية حيوية.

وسط هذه التطورات التقنية الهائلة، تواصل منصات مثل AppMaster تمكين المستخدمين من إنشاء تطبيقات ويب وجوال قوية دون الحاجة إلى برمجة، مما يكمل النظام البيئي الذي تعمل Apple على تعزيزه من خلال ترقيات نظام التشغيل المبتكرة.

المنشورات ذات الصلة

يتعاون OpenSSF مع CISA لتطوير إطار عمل جديد لأمن مستودع الحزم
date Feb 09, 2024
يتعاون OpenSSF مع CISA لتطوير إطار عمل جديد لأمن مستودع الحزم
أدت مبادرة تعاونية بين OpenSSF وCISA إلى تطوير مبادئ أمان مستودع الحزم.
Security Open Source Software
Kobiton تطلق أداة إنشاء نصوص Appium المدعومة بالذكاء الاصطناعي لفتح المصدر
date Feb 09, 2024
Kobiton تطلق أداة إنشاء نصوص Appium المدعومة بالذكاء الاصطناعي لفتح المصدر
تُحدث Kobiton تغييرًا جذريًا في مشهد اختبار الأجهزة المحمولة من خلال توفير مصدر مفتوح لأداة إنشاء نصوص Appium، وتعزيز الأتمتة وتشجيع التطوير الذي يقوده المجتمع.
Open Source Automation Development
Google Gemini Advanced: رفع كفاءة مساعد الذكاء الاصطناعي باستخدام Ultra 1.0
date Feb 09, 2024
Google Gemini Advanced: رفع كفاءة مساعد الذكاء الاصطناعي باستخدام Ultra 1.0
تبشر Google بعصر جديد من المساعدة الرقمية مع Gemini Advanced في خطة Google One AI Premium Plan. أطلق العنان للإمكانات المتقدمة مثل البرمجة المعقدة والإبداع مقابل 19.99 دولارًا شهريًا.
AI Android IOS
ابدأ مجانًا
من وحي تجربة هذا بنفسك؟

أفضل طريقة لفهم قوة AppMaster هي رؤيتها بنفسك. اصنع تطبيقك الخاص في دقائق مع اشتراك مجاني

اجعل أفكارك تنبض بالحياة